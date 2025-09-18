En un sector turístico que evoluciona a pasos agigantados, la adaptación tecnológica se ha convertido en una pieza clave para el éxito. VStour, una empresa con más de 42 años de trayectoria, se ha consolidado como un actor fundamental en la provisión de soluciones de gestión para agencias de viajes. Gustavo Valentín, CEO; y Walter Negro, socio gerente, analizan el rol vital de la tecnología, los desafíos de la Inteligencia Artificial (IA) y su estratégica participación en la próxima Feria Internacional de Turismo (FIT) 2025.

La tecnología como pilar estratégico

Valentín destacó la presencia de herramientas tecnológicas para potenciar la industria. “La tecnología en nuestro sector avanza a un ritmo acelerado, transformando la forma en que operan las agencias. Hoy, la adopción de tecnología no es solo una opción, es una necesidad”, destacó. Incluso, para los directivos de VStour, el éxito de una agencia depende de una base tecnológica sólida y flexible, capaz de ordenar la información y permitir el crecimiento.

Por su parte, Walter Negro detalló los cuatro pilares tecnológicos que toda agencia debería considerar:

Gestión integral: Un sistema que administre desde reservas hasta la atención al cliente. Información en tiempo real: Acceso 24/7 a datos para una toma de decisiones rápida y acertada. Marketing digital integrado: Aprovechamiento de redes sociales y email marketing para ampliar el alcance. Automatización de procesos: Para reducir tareas administrativas y enfocar a los agentes en lo más importante: la atención al cliente.

Según el CEO de la compañía, valoró el trabajo que se viene haciendo desde VStour sobre este tema. “La plataforma de VStour se presenta como una solución estratégica que centraliza y optimiza todos los procesos, permitiendo a las agencias estructurarse mejor y prepararse para nuevas etapas de desarrollo”, subrayó.

Innovación y desafíos en el horizonte

La conversación también aborda el impacto de la Inteligencia Artificial. Ante esto, Negro destacó: "Si bien la IA potencia la automatización y ofrece soluciones innovadoras, también presenta desafíos, especialmente en la confidencialidad de los datos. Lo importante es que las agencias tomen conciencia de las herramientas disponibles para tomar decisiones estratégicas", comentó.

En este contexto de innovación, VStour ha desarrollado un nuevo módulo de "pagos en cuotas". "El sistema hará la facturación y provisionará todas las cobranzas de manera automática. También se integra con envíos de correo electrónico para generar alertas de vencimiento y reclamos", detalla. Este módulo es particularmente útil para la comercialización de paquetes para grandes eventos o salidas grupales", explicó Gustavo Valentín.

Presencia estratégica en la FIT 2025

Como parte de su estrategia de posicionamiento, VStour volverá a tener una fuerte presencia en la Feria Internacional de Turismo 2025. "Las empresas de tecnología cumplimos un rol destacado en el sector, cada vez más predominante, por lo cual consideramos que nuestra participación en la FIT 2025 es estratégica", aseguró Valentín.

Los agentes de viajes podrán visitar el stand 3131 del Pabellón Internacional, donde los directivos de VStour expresaron que estarán dispuestos a conversar y contarles las novedades en que estamos trabajando. "Este contacto directo es fundamental, ya que les permite “retroalimentarnos, seguir creciendo y actualizando nuestra tecnología”, cerraron.