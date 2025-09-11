Viajes personalizados: cómo funciona el planificador de una aerolínea

El sector aerocomercial latinoamericano da un paso innovador con la incorporación de inteligencia artificial a los servicios al pasajero. Latam presentó un agente virtual que, en fase beta, ya permite a los usuarios diseñar viajes completos desde la app oficial.

La herramienta está pensada para quienes buscan simplificar la organización de sus vacaciones o escapadas. Desde elegir un destino hasta armar itinerarios y consultar precios de vuelos, el sistema responde en lenguaje natural y ofrece resultados personalizados en cuestión de segundos.

Cómo funciona el agente virtual

El planificador está diseñado para sugerir destinos de acuerdo con las preferencias del usuario, organizar actividades en el lugar elegido y facilitar la reserva de vuelos. Incluso contempla el uso de millas, lo que amplía las posibilidades de quienes forman parte del programa de fidelización.

Los pasajeros pueden interactuar con la herramienta con preguntas directas, como: “¿Cuál es la fecha más barata para volar a Miami en enero?” o “¿Qué actividades puedo hacer en Cancún?”. Gracias al aprendizaje automático, el sistema mejora constantemente y ajusta sus respuestas a partir de la experiencia de los propios usuarios.

Adopción inicial y destinos más buscados

El lanzamiento comenzó en abril en Chile y se extendió en junio a Colombia, Perú y Ecuador. Desde Latam puntualizaron en que apenas un mes de funcionamiento, más de 52.000 pasajeros utilizaron el servicio, con una marcada preferencia por destinos como Lima, Santiago y Río de Janeiro.

El éxito inicial refuerza la expectativa de expansión hacia otros mercados, principalmente Brasil, uno de los principales hubs de la aerolínea. Allí, la compañía prevé alcanzar niveles de adopción superiores al 50% en los primeros meses de implementación.

Tecnología de vanguardia aplicada a los viajes

Detrás de este desarrollo hay un equipo multidisciplinario de la aerolínea que trabajó junto con ingenieros de Google. En tan solo tres meses lograron llevar a producción un sistema de inteligencia artificial generativa basado en Gemini y Vertex AI, apoyado en bases de datos propias y en la red de vuelos más amplia de Sudamérica.

El objetivo es que el planificador no solo funcione como buscador de destinos, sino que evolucione hacia una experiencia multimodal capaz de integrar voz e imágenes. En el futuro, también ofrecerá sugerencias de alojamiento y servicios complementarios en los destinos elegidos.

Una estrategia de transformación digital

Juliana Ríos, VP Digital e IT del grupo, subrayó que esta innovación es parte de un proceso más amplio de transformación tecnológica: “Más que una herramienta, este agente virtual representa la manera en que queremos relacionarnos con nuestros pasajeros: de forma personalizada, simple y conectada con sus necesidades”.

La estrategia apunta a diferenciarse en un mercado cada vez más competitivo, donde la digitalización ya no es un valor agregado, sino una condición indispensable para responder a la demanda de los viajeros.

Lo que viene para el planificador

En los próximos meses, el agente virtual estará disponible también en la web de la aerolínea, lo que permitirá ampliar el alcance de la herramienta y sumar nuevos perfiles de usuario. El desafío será mantener el formato beta, abierto a ajustes y mejoras continuas, para garantizar que la experiencia de viaje se mantenga ágil, confiable y personalizada.

Con esta innovación, la compañía busca consolidarse como pionera en el uso de inteligencia artificial en la industria aérea latinoamericana, al mismo tiempo que transforma la manera en que los pasajeros planifican sus viajes.