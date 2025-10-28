Wetu, la plataforma tecnológica especializada en el sector de viajes B2B, lanzó el mercado Contact Manager, su nuevo producto diseñado para revolucionar la forma en que las pequeñas agencias y operadores turísticos podrán gestionar a sus clientes e itinerarios. La herramienta busca eliminar la necesidad de usar múltiples sistemas, centralizando los datos de los viajeros con la planificación del viaje.

Contact Manager se presenta como una solución clave para el mercado latinoamericano, donde Wetu ya cuenta con una base de más de 300 operadores, agentes y proveedores desde que estableció su operación en 2017. El lanzamiento se impulsa con especial énfasis en países como Argentina, Chile, Perú, Colombia, Brasil, México y Costa Rica.

El nuevo producto aborda el desafío diario de las pequeñas y medianas empresas de viajes de optimizar la personalización y organización de los viajes sin incurrir en altos costos por múltiples softwares.

Centralización y sincronización, las claves de Contact Manager

La funcionalidad principal de Contact Manager reside en su capacidad de sincronizar bidireccionalmente la información de los pasajeros con el proceso de creación de itinerarios.

"Wetu Contact Manager es más que una nueva herramienta. Es el producto fundamental de la suite CRM de Wetu", afirmó Neethling du Toit, director ejecutivo y director de tecnología de Wetu. "Contact Manager ha sido diseñado para empresas de viajes que busquen integrar la gestión de itinerarios y contactos en un único flujo de trabajo sin necesidad de invertir en dos sistemas independientes", comentó el director ejecutivo.

Entre las funcionalidades destacadas, la solución permite a los profesionales:

Vincular contactos existentes al diseñar un itinerario o agregar nuevos contactos directamente al crearlo.

Mantener una gestión centralizada de la información del viajero, incluyendo notas, preferencias e historial.

Obtener una visualización integral del recorrido del pasajero, siguiendo su estado desde la propuesta inicial hasta la confirmación de la reserva.

La herramienta se integra completamente en la plataforma existente de Wetu y está disponible sin costo adicional para los usuarios, lo que consolida la estrategia de la compañía de ofrecer soluciones integradas que faciliten la gestión de viajes a medida.