La inteligencia artificial dentro de las agencias de viajes es un tema cada vez más relevante. Con el objetivo de mejorar el sistema de gestión hacia el consumidor final, cada vez son más los minoristas que adoptan este tipo de herramientas. Con este panorama alentador, WeAreGinkgo decidió lanzarse al mercado para brindar una ayuda a la industria y facilitar el trabajo en materia de ventas y rendimiento.

Camila de Amoriza, fundadora de la empresa WeAreGinkgo, fue la encargada de darle forma a un proyecto en el que la inteligencia artificial se posiciona como un beneficio para las agencias más pequeñas. “Trabajamos con compañías situadas en Estados Unidos y en Argentina. Aquí, uno de los sectores en los que apuntamos es el turismo y, precisamente, las agencias de viajes”, comentó de Amoriza a Mensajero.

“Hemos visto que varias agencias perdían ventas, ya que los trabajadores no pueden estar disponibles las 24 horas. Entonces, empezamos a ver cómo podíamos ayudarlos con IA. Para eso, desarrollamos un asistente conversacional que ayuda a armar su paquete de viaje: adónde quiere ir, en qué fechas, qué hoteles elegir y demás. Prepara al cliente para que pueda ser atendido por un comercial”, destacó.

Por otra parte, de Amoriza puntualizó otro de los servicios que se le ofrece a las agencias. “Además de lo que presentamos con IA, ofrecemos otro paquete. Una agencia compra nuestro producto estandarizado y luego paga un mantenimiento mensual, en el que se incluye un CRM para que puedan gestionar las conversaciones con clientes, intervenir en vivo y analizar métricas y estadísticas de venta”, subrayó.

La posibilidad de trabajar con otros players del turismo

Expandir el servicio en otras áreas del turismo es uno de los objetivos que WeAreGinkgo tiene en mente para el corto y mediano plazo. “Además de los productos estandarizados, tenemos un área de desarrollos a medida. Hacemos desarrollos a medida de lo que necesite el cliente, ya sea un hotel o una rentadora de autos, en los que aplicamos automatizadores de procesos de venta y gestión”, cerró.

Un ejemplo de éxito con la intervención de IA

Joaquín Zeballos, dueño de la agencia de viajes Locura x los Viajes, fue uno de los primeros en adquirir el paquete de IA que ofrece WeAreGinkgo y, en su charla con Mensajero, destacó el impacto que tuvo en sus ventas. “Ha sido todo un aprendizaje. Hemos arrancado hace un mes con el equipo y hemos tenido resultados muy buenos. Al ser un asistente 24/7, conseguimos estar presentes y responder a todas las consultas que nos llegaron. Estamos satisfechos con lo logrado”, cerró.