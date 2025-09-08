SITA presenta Connect Fly para optimizar conectividad y experiencia aérea

La industria aerocomercial atraviesa un proceso de modernización acelerada. El crecimiento del tráfico de pasajeros y la digitalización de los servicios obligan a las aerolíneas a contar con sistemas más ágiles y seguros. Sin embargo, muchas compañías aún dependen de infraestructuras obsoletas, redes fragmentadas y múltiples proveedores, lo que incrementa costos, vulnerabilidades y tiempos de espera en los aeropuertos.

Con el objetivo de responder a esos desafíos, SITA presentó Connect Fly, un nuevo servicio de conectividad gestionada desarrollado en alianza con Versa, líder en tecnología universal Secure Access Service Edge (SASE). La solución busca simplificar la operación de las aerolíneas, mejorar la resiliencia y ofrecer a los pasajeros una experiencia más fluida desde el check-in hasta el embarque.

Conectividad más ágil y segura para aerolíneas

Connect Fly permite a las aerolíneas conectar de manera directa sus sistemas de control de salidas (DCS) y aplicaciones web con los puestos de atención al pasajero, incluyendo quioscos de auto check-in. Gracias a la tecnología SD-WAN de Versa, la solución ofrece:

Mayor velocidad en la apertura de nuevas estaciones, reduciendo tiempos de meses a semanas.

Protección cibernética integrada, que refuerza la seguridad en cada punto de conexión.

Resiliencia operativa, garantizando continuidad del servicio en un entorno de creciente demanda.

Según Martin Smillie, vicepresidente senior de Comunicaciones e Intercambio de Datos de SITA, el lanzamiento responde a una necesidad compartida por las aerolíneas: “Requieren sistemas más rápidos y confiables para sostener el aumento de pasajeros y la expansión de los servicios en la nube. Con Connect Fly ofrecemos un servicio global de conectividad segura que reduce el riesgo de interrupciones y asegura políticas de red consistentes en todos los aeropuertos”.

Impacto directo en la experiencia del pasajero

Más allá de las mejoras técnicas, el nuevo servicio de SITA tiene un impacto inmediato en la experiencia de viaje. Entre los beneficios más destacados se encuentran:

Check-in y embarque más ágiles, con reducción de tiempos de espera.

Mayor confianza en la protección de datos personales, gracias a la seguridad de nueva generación.

Viajes más fluidos y menos estresantes, con procesos digitales consistentes en cada etapa.

Una alianza estratégica con Versa

La innovación de Connect Fly se apoya en VersaONE Universal SASE, plataforma impulsada por inteligencia artificial que combina rendimiento de red y seguridad en un mismo entorno. Las gateways globales de Versa permiten a las aerolíneas conectarse a través del punto de acceso más cercano, acelerando los tiempos de respuesta y optimizando recursos.

Kelly Ahuja, CEO de Versa, subrayó: “Nuestra colaboración con SITA nos permite desplegar infraestructura de red y seguridad de última generación. Esto posiciona a SITA como referente global en flexibilidad y agilidad para sus clientes”.

Evolución de un servicio probado

Connect Fly se basa en el reconocido servicio Community Connect DCS de SITA, que ya respalda operaciones de check-in y embarque en más de 400 aeropuertos del mundo. La nueva propuesta, ahora con tecnología nativa en la nube, mantiene la rentabilidad al mismo tiempo que suma valor en términos de flexibilidad y escalabilidad.

Entre sus principales ventajas se destacan:

Conectividad desde cualquier capa de transporte (ISP, MPLS, 4G/5G).

Compatibilidad con aeropuertos regionales y ubicaciones remotas.

Integración total con los sistemas de uso común de SITA (CUTE, CUSS) y con la plataforma SITA Flex.

De esta manera, la compañía sienta las bases para un ecosistema digital capaz de procesar datos en tiempo real y ofrecer servicios más conectados y eficientes para aerolíneas, aeropuertos y pasajeros en todo el mundo.