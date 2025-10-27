A pocas semanas de la temporada estival, la predilección por destinos regionales se incrementa. Con un turismo receptivo en auge, el desplazamiento de viajeros argentinos al exterior también impactará en sus patrones de compra y gasto. Últimamente, la forma de realizar transacciones ha evolucionado significativamente. Con la disminución en el uso de billetes, los abonos mediante códigos QR han ganado popularidad para las escapadas internacionales.

Históricamente, el efectivo era esencial para cualquier turista al hacer adquisiciones fuera de su país. No obstante, el desarrollo tecnológico en el ámbito de los pagos impulsó primero un fuerte avance en el uso de tarjetas de crédito y débito. Más recientemente, el código QR se ha consolidado como la innovación predominante, transformándose en uno de los métodos de pago más elegidos y utilizados en toda la región para operaciones transfronterizas.

En este marco, la fintech argentina Depay fue una de las principales impulsoras de esta transformación. La empresa desarrolló una solución que revolucionó la forma de abonar para los turistas argentinos que visitan países vecinos: con un simple escaneo del código, el viajero puede saldar su compra, utilizando pesos y obteniendo el cambio de divisa de manera automática.

Joaquín Testone, director de Operaciones de Depay, dialogó con Mensajero y enfatizó el trabajo conjunto con Pix, el sistema de pagos más relevante de Brasil. "A través de nuestros aliados comerciales, los clientes pueden escanear el código en cualquier comercio o tienda que disponga de Pix en Brasil", afirmó Testone, confirmando que en los próximos meses se incorporará a Perú, Bolivia, Colombia y Paraguay.

El modelo se basa en una infraestructura de pagos que se integra directamente con billeteras digitales locales. Esta plataforma actúa como proveedor de estructuras de abono que opera detrás de las apps de pago o exchanges. Anteriormente, estas aplicaciones estaban restringidas a operar únicamente con pesos argentinos. Ahora, con la implementación de este esquema, los usuarios podrán utilizar sus cuentas virtuales en otros países, del mismo modo que lo hacen en Argentina.

Los tres beneficios claves para el turista

Destacando la agilidad y sencillez de su funcionamiento, el COO remarcó tres aspectos fundamentales que ofrece el pago con QR a los argentinos que decidan vacacionar en el extranjero. "Abonar con esta modalidad resulta más económico por el tipo de cambio aplicado a la compra. Por otro lado, ofrece mayor seguridad, al ser menos susceptible a la clonación de tarjetas. Y, finalmente, proporciona más transparencia, dado que el usuario puede visualizar cuántos pesos se le están descontando", explicó.

Al escanear un código QR en cualquier establecimiento foráneo, la billetera muestra de forma automática el monto tanto en la divisa local del país visitado como su equivalente en pesos argentinos. Una vez confirmada la operación, el abono se efectúa en pesos a Depay a través de una cuenta doméstica en Argentina. Inmediatamente, la plataforma emplea tecnología blockchain para realizar la conversión y transferencia instantánea de esos fondos a la moneda del comerciante, ya sean reales en Brasil, soles en Perú u otras monedas regionales.

Al estar enlazada con compañías como Binance, Satoshi Tango o Airtm, la presencia de la marca ha alcanzado una cifra de clientes nunca antes vista. "Actualmente, estamos ofreciendo servicios a más de 200 millones de usuarios", señaló Testone. Incluso, el COO mencionó que también están trabajando con bancos brasileños para que los viajeros de ese país que visiten Argentina puedan realizar el mismo procedimiento.

Factores de crecimiento que tuvo Depay

Uno de los puntos que subrayó Testone fue el incremento de este tipo de operaciones a nivel regional. "La interoperabilidad ha evolucionado mucho. Pix fue un catalizador importante para otros países de Latinoamérica. Por lo tanto, se trata de un crecimiento general de la industria y de las billeteras, con los pagos en tiempo real (real-time payments). Y nosotros, al haber sido pioneros, gozamos de ventaja temporal sobre la competencia", enfatizó.

Este enfoque favorece directamente a las billeteras digitales, ya que les permite operar a nivel regional sin la necesidad de abrir sedes o cuentas bancarias en otras naciones. Con una simple integración a la plataforma Depay, las apps de pago pueden expandir su alcance más allá de las fronteras, brindando así un servicio regional a su clientela.

"Esta capacidad de conectarse con cada uno de los sistemas y de alguna manera amplificarlo en una sola integración, con un acompañamiento y una expansión bastante sólida del sector, y a eso sumarle un valor agregado, posibilita que con una única conexión se pueda acceder a todos los códigos QR. Es una excelente opción para lograr la interoperabilidad regional", destacó el director de operaciones de Depay.

El desafío que presenta Uruguay y Chile

A diferencia de lo que ocurre con Brasil y Colombia, destinos como Uruguay y Chile presentan una gran disparidad: el uso del QR todavía es incipiente. Esto limita el desembarco de Depay. No obstante, Testone confirmó que se han iniciado negociaciones. "La semana pasada tuvimos encuentros con gente de Toke. Sin embargo, según análisis que realizamos, no hay tantos establecimientos y locales que acepten esta modalidad de abono", resaltó.

La Situación de BELO

Un escenario parecido atraviesa la compañía BELO. El sistema de pagos Pix, plenamente consolidado en Brasil, se ha establecido como el medio preferido por los turistas argentinos que viajan al país vecino. En respuesta a esta tendencia, la billetera digital informó haber alcanzado casi 1.000 millones de transacciones en un solo mes, afianzando su liderazgo en este segmento del mercado.

Durante el período vacacional de invierno, Brasil fue el destino más elegido por el 23% de los 843 mil argentinos que viajaron al exterior. En este contexto, la utilización de la app Belo para realizar pagos con Pix experimentó un crecimiento notable: se registró un aumento del 300% en la cantidad de operaciones respecto al invierno de 2024. Este incremento se tradujo en una multiplicación por cinco del volumen total, alcanzando los U$S 30 millones en abonos procesados.

La expansión de la billetera se evidencia también en la evolución del perfil de su base de usuarios. Mientras que en 2024 predominaba el grupo de jóvenes de 25 a 35 años, actualmente se observa un crecimiento significativo en la participación de clientes con edades comprendidas entre los 35 y 45 años, e incluso mayores. "Cada vez más familias confían en nosotros para viajar tranquilas y ahorrar en sus consumos", concluyó Manuel Beaudroit, CEO y cofundador de la compañía.