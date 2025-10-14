Nueva herramienta digital de Vietur: cotizaciones en PDF listas para enviar

La eficiencia operativa se ha convertido en la clave del sector turístico en la era digital. En este contexto de máxima exigencia y velocidad, Vietur anunció una actualización fundamental en su plataforma tecnológica Newton. Este motor inteligente de circuitos, utilizado por cientos de agencias de viajes, acaba de incorporar una feature que promete reducir drásticamente los tiempos de respuesta y elevar el nivel de profesionalismo en la atención al cliente: la capacidad de exportar cotizaciones en formato PDF.

Esta innovación no es un simple añadido, sino una respuesta directa a la necesidad de las agencias de gestionar presupuestos de manera rápida y con una presentación institucional impecable. Al respecto, Agustín Koatz, responsable general de Newton, aseguró: "Sabemos que cada minuto cuenta en la atención al cliente". Con esta mejora, Vietur consolida a Newton como una herramienta integral que no solo permite buscar y armar circuitos, sino también presentar la información de forma ejecutiva, manteniendo el estándar de calidad y el formato de marca tanto del operador como de sus proveedores asociados, asegurando así una comunicación más fluida y profesional con el viajero final.

PDF: el paso clave hacia la profesionalización instantánea

La nueva funcionalidad de exportación en PDF está disponible para todos los productos y circuitos que se cargan y consultan dentro de la plataforma Newton. Antes, las agencias dependían de las opciones de compartir la cotización a través de redes sociales o correo electrónico, formatos que, si bien son veloces, a veces no resultan óptimos para la impresión o la presentación formal.

El formato PDF (Portable Document Format) resuelve esta problemática al generar un documento que es inalterable, fácil de almacenar y que mantiene el diseño original de la cotización, incluyendo precios, itinerarios y condiciones, listo para ser adjuntado en un correo o impreso sin problemas de layout.

La incorporación del PDF complementa las herramientas de difusión que ya ofrecía Newton, manteniendo activas las opciones de compartir por:

WhatsApp.

Telegram.

Correo electrónico.

Facebook y Twitter.

Esta flexibilidad de formatos asegura que las agencias puedan elegir el canal más apropiado para cada tipo de cliente, desde el contacto informal por mensajería hasta la presentación formal por correo.

Newton: más que un buscador, un ecosistema de servicios

Newton ya se había posicionado en el mercado argentino de turismo emisivo como una de las plataformas líderes, destacándose por la integración de los principales operadores internacionales y una oferta de más de 7000 circuitos disponibles. Sin embargo, Vietur ha puesto un énfasis especial en el desarrollo y perfeccionamiento constante de la herramienta.

Agustín Koatz destacó que, durante el último año, la inversión en recursos y esfuerzo se focalizó en mejorar la experiencia tanto para las agencias usuarias (más de 600 activas) como para los proveedores que actualizan su producto en el sistema. Esto incluye:

Mejoras de Rendimiento: Optimización de la velocidad y la estabilidad del motor de búsqueda de circuitos.

Nuevas Integraciones: Conexión con partners tecnológicos y nuevos proveedores de contenido.

Funcionalidades Específicas: Desarrollo de herramientas que responden a las demandas y necesidades específicas manifestadas por los clientes.

La capacidad de una mayorista para invertir y evolucionar tecnológicamente es un indicador directo de su compromiso con la rentabilidad de sus agencias asociadas. Al optimizar los tiempos de cotización y mejorar la presentación de la información, Vietur no solo facilita el trabajo diario, sino que ayuda a aumentar la tasa de conversión de las agencias.

Según Koatz, esta inversión continua es la base para seguir "creciendo, sumando más agencias, más proveedores y más confianza". La incorporación de la funcionalidad PDF en Newton es un claro ejemplo de cómo la tecnología, bien aplicada, se convierte en un aliado estratégico para el periodista y, sobre todo, para el agente de viajes que busca destacarse en un mercado altamente competitivo.