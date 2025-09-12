El uso de las herramientas tecnológicas o sostenibles para un mejor desarrollo y promoción de los destinos no es una novedad, pero día a día, parece que el impacto en su utilización alcanza a cada vez más puntos del mundo.

Para convertirse en Destinos Turísticos Inteligentes (DTI) las ciudades y publlos tienen que obtener un grado de cumplimiento de los requisitos previstos en la metodología DTI, igual o superior al 80%.

Así es que las herramientas tecnológicas, como la inteligencia artificial y el big data, se han convertido en un enlace crucial entre la innovación y la sostenibilidad en la industria. Recientemente, durante un evento en San Juan, empresarios locales e internacionales compartieron cómo aplican estas tecnologías para impulsar un desarrollo positivo en el sector.

Sin embargo, en la práctica se plantea otro escenario. Ante eso, Mensajero conversó con autoridades de Villa Elisa, Tigre y Córdoba (capital), que están implementando este desarrollo tecnológico en sus destinos y dejaron en claro el impacto positivo de estos modelos. Un camino que abre nuevas puertas y que permite posicionar un lugar a través de la tecnología.

Entre Ríos posiciona a Villa Elisa como su destino inteligente

Ubicada a 229 kilómetros de Paraná, Villa Elisa se transformó en uno de los destinos emergentes con mayor impulso turístico en la provincia entrerriana. Perteneciente a la Red Nacional de Destinos Turísticos Inteligentes, el crecimiento de la ciudad se ha visto acompañado por una fuerte apuesta a la gestión DTI. Alejo Taffarel, director de Turismo de la localidad, detalló los motivos de este incremento.

“Yo creo que la preparación tiene que ver con la participación ciudadana, la planificación y la sensibilización. Villa Elisa comenzó a trabajar con esta lógica de destino turístico inteligente a partir de su incorporación a la Red Nacional de Destinos Turísticos Inteligentes. La gobernanza colaborativa es el puntapié inicial y lo más importante porque te permite lograr un grado de sensibilización con los prestadores muy importante”, afirmó Taffarel.

Sumar herramientas tecnológicas a los destinos mejora el rendimiento turístico en diversas áreas. En el caso de Villa Elisa, se hizo eco de la situación y se tomaron medidas. “Tenemos un observatorio turístico local. Es otra de las partes importantes que tiene la metodología de trabajo de los DTI. Este observatorio releva la ocupación, el gasto, la evolución de las plazas, la procedencia, el tamaño de los grupos y las encuestas de satisfacción”, subrayó.

Incluso, Taffarel dejó en claro el cambio positivo que supuso para la gestión turística. “Este modelo de gestión nos permite tener una promoción creativa y visibilizar nuestro destino de manera orgánica. Por ejemplo, mientras la ocupación promedio durante las vacaciones de invierno en la provincia fue del 47 %, nosotros estuvimos 30 puntos por encima. Los fines de semana largos, tenemos un promedio de ocupación del 90 %”, afirmó.

Además, dejó algunos números del último mes, los cuales, indicó que superaron las expectativas. “En agosto, y según los últimos datos que tenemos, cerramos una ocupación 10 puntos por encima del año pasado. También hay que considerar que la oferta de agosto, de año a año, creció un 17 %. Estamos en crecimiento y buscando consolidarnos en la provincia”, expresó.

Tigre consolida su modelo DTI en la provincia de Buenos Aires

La localidad bonaerense también ha avanzado en su modelo de gestión tecnológica. Con más de un año involucrándose en la temática, Juan Grillone, director de coordinación de Turismo de la Subsecretaría de Turismo de Tigre, conversó con Mensajero sobre el avance y los resultados obtenidos.

“Este es un proyecto que se inició a principios de 2024 con el acompañamiento del Consejo Federal de Inversiones. Fundamentalmente, se desarrolló el Observatorio Turístico para generar información a través de encuestas a visitantes y también para monitorear el flujo de viajeros. Como destino turístico tenemos una particularidad: estamos insertos en una trama urbana muy amplia”, expresó Grillone.

Yendo al detalle, comentó que junto a la Universidad de San Martín buscaron estandarizar los procesos a través de múltiples herramientas tecnológicas y de esa manera permiten tener acceso a bancos de Big Data, mediciones en redes e Internet, como también a entrevistas presenciales a visitantes seleccionados.

A través de este trabajo, la Subsecretaría confirmó que la localidad sufrió un descenso de la actividad del 30 % en relación con el año anterior. Sin embargo, el director de coordinación del área turística explicó cómo este modelo les permitió que el impacto no fuese tan fuerte. “El uso de esta información nos permitió poner a disposición de nuestros prestadores los datos para que puedan tomar decisiones informadas. A su vez, la utilizamos para determinar cuáles acciones son necesarias, sobre todo en cuanto a promoción”, subrayó.

Incluso, destacó la presencia de la tecnología para mejorar estos números. “Estas herramientas nos permiten acceder a las tendencias del mercado, a las necesidades, a los deseos y a las expectativas de los visitantes. Esto permitirá, tanto a Tigre como municipio y a los prestadores, segmentar sus productos y mejorar su oferta, bienes y servicios en función de las expectativas del visitante”, afirmó.

También mencionó la participación en ferias como actividad de comercialización. “Hemos estado en MeetUp, Hotelga y vamos a estar en FIT. Además, generamos nuestros propios eventos, como el workshop que hicimos al principio de la temporada de invierno. En él, invitamos a agencias de viajes de Capital Federal y del resto del país a una ronda de negocios con nuestros prestadores y estamos pensando en armar otra para el inicio de la temporada de verano”, cerró.

Córdoba capital, con Turi, se posiciona como una fuente de consulta para la gestión DTI

La ciudad de Córdoba se ha constituido como uno de los destinos centrales en el modelo DTI. Su última creación, llamada Turi, es una muestra más de su consolidación bajo esta normativa. Para eso, Mensajero conversó con Marcelo Valdomero, subsecretario de Turismo municipal, quien se refirió a la importancia de vincular la innovación y la tecnología.

“El año pasado certificamos la norma IRAM 42.101 de Destino Turístico Inteligente, lo cual representa el compromiso de la ciudad capital en trabajar con estos modelos. Es un desarrollo de turismo que tiene que ver no solamente con la tecnología y la innovación, sino también con la sostenibilidad, la gobernanza y la inclusión, siendo estos los cinco ejes que trabaja la norma para el desarrollo de un destino turístico inteligente”, subrayó el subsecretario municipal.

Ante eso, la secretaría lanzó Turi, el nuevo Chatbot turístico de la Ciudad de Córdoba, una herramienta tecnológica diseñada para brindar atención personalizada, accesible y en tiempo real a turistas y residentes. “Buscamos facilitarle la estadía al turista que viene a nuestra ciudad, pero no solo a él, sino también al residente. Además del viajero, uno de nuestros focos es mejorar la calidad de vida del vecino”, subrayó.

“Turi te brinda información de la ciudad y qué puedes hacer. Por ejemplo, si un turista quiere conocer algún punto de interés de nuestra capital, te lleva ahí y te da la ubicación geográfica. Esto lo hace las 24 horas, los 7 días de la semana. También está en distintos idiomas, basándose en la inteligencia artificial que nos da esa herramienta. Con un QR, el viajero podrá consultar todo sobre las actividades”, expresó Valdomero.

Además de beneficiar a los turistas, la creación de este asistente virtual será un soporte más para el Observatorio Turístico. “Es una fuente de información adicional para saber quiénes han consultado en un fin de semana largo, en las vacaciones o en los días comunes. Creo que nos nutrirá de información sobre la procedencia de las personas que nos visitan, lo que nos permitirá orientar nuestra promoción hacia esos lugares”, puntualizó el funcionario, quien destacó un 31 % más de ocupación durante agosto en comparación con 2024.

Ciudades del futuro, la organización que está detrás de los DTI

Con el objetivo de promover este modelo de gestión en toda Argentina, Ciudades del Futuro se presenta como una puerta para que distintos destinos se sumen a esta iniciativa. Gonzalo La Rosa, directivo del Instituto y vicepresidente de la Red Iberoamericana de Destinos Turísticos Inteligentes, detalló el origen y el alcance que tiene, no solo en Argentina sino en toda la región.

“El Instituto Ciudad del Futuro empezó a trabajar el modelo de DTI, tomando el que había creado la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas (Segitur), una empresa pública que creó el modelo originalmente, pero adaptándolo bastante a lo que es no solamente Argentina, sino también América Latina. Desarrollamos la norma IRAM y una especificación técnica para aplicar este modelo en nuestro país”, subrayó.

Teniendo en cuenta este crecimiento, La Rosa enumeró los primeros destinos que se sumaron al modelo, que traspasó diversas fronteras. “Trabajamos con cuatro destinos, de los cuales tres lo hicimos de forma simultánea hace dos años: Chascomús, Posadas y La Costa. Luego, después de los buenos resultados, sobre todo en Chascomús, se sumaron Mar Chiquita y córdoba Capital, que es una de las más consolidadas”, subrayó.

Sin embargo, aclaró que existen otros destinos fuera de Argentina que llevan tiempo implementando esta política. “En la Red Iberoamericana de Destinos Turísticos Inteligentes, contamos con más de 70 miembros, de los cuales 40 son destinos turísticos. Allí se destacan Tequila, Medellín, Bogotá, Cali y Montevideo, entre muchos otros”, afirmó el expresidente de Ciudades del Futuro.

Definir objetivos y seguir expandiendo el modelo es una de las principales metas de la organización. “Nuestro objetivo es lograr que el modelo de DTI tenga un alcance de, por lo menos, entre 5 y 10 destinos en cada una de las regiones turísticas del país. También, buscamos generar más encuentros, como el que tuvimos en el Foro Nacional de Turismo en San Juan, para seguir impulsando este modelo”, cerró La Rosa.