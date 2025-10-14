En un mundo en pleno avance, el turismo está aprovechando el fuerte incremento de la inteligencia artificial. Cada vez más presente en el uso recurrente de consultas para viajes, dos empresas pesadas del sector se unieron con la compañía OpenAI para lanzar al mercado aplicaciones personalizadas con el fin de beneficiar a los turistas en materia de consultas y búsquedas orgánicas.

Expedia y Booking lanzaron las aplicaciones dentro de ChatGPT para que los usuarios puedan obtener respuestas y resultados específicos de forma más rápida y automática. Esto permite a las personas interactuar con la inteligencia artificial mediante conversaciones de lenguaje natural. Incluso, directivos de ambas empresas destacaron este vínculo entre la industria y la herramienta tecnológica.

Glenn Fogel, CEO de Booking.com, destacó la asociación con OpenAI para lanzar una aplicación en ChatGPT, buscando un soporte más intuitivo para el viajero. “Con esta nueva alianza, conseguimos una nueva forma de explorar la amplia selección de hoteles, apartamentos y alojamientos únicos disponibles en su plataforma”, destacó el CEO de la compañía.

Paralelamente, Expedia integró la IA de ChatGPT, permitiendo iniciar la planificación de viajes directamente en el chatbot. El sistema ofrece opciones específicas sin descargas y, para activarlo, el usuario solo debe mencionar 'Expedia' seguido de su consulta. “Buscamos unir la fase de planificación con la de reserva, creando experiencias de viaje fluidas y personalizadas”, destacó Ariane Gorin, CEO de Expedia Group.

La otra empresa que afianzará su relación con la inteligencia artificial

Además de lo que presentan Expedia y Booking, Tripadvisor se une a la ola de la IA con el próximo lanzamiento de su aplicación en ChatGPT. Rahul Todkar, su responsable de Datos e Inteligencia Artificial, aseguró el valor que tendrá este vínculo para los viajeros. “Esta herramienta permitirá a los viajeros obtener recomendaciones de hoteles personalizadas y contextuales”, destacó Todkar.

Además, anticipó que en las semanas siguientes esta integración evolucionará para ofrecer una experiencia completa de planificación y reservas, incluyendo la gestión de actividades y excursiones. Este sistema se sustenta en el Model Context Protocol (MCP), una tecnología de código abierto que facilita la conexión de ChatGPT con datos y herramientas externas.