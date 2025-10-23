Los sistemas de gestión dentro de las agencias de viajes están en constante actualización. Con una tecnología mucho más avanzada, distintas empresas se han sumado a este tipo de compañías para mejorar el acceso y adquirir más herramientas. Tour Vector, encargada de facilitarle ese trabajo a las agencias de viajes, dialogó con Mensajero sobre cómo se viene desarrollando ese mercado, como así también novedades y objetivos para los próximos meses.

Raúl Sagristani, su director comercial, fue el encargado de dar detalles sobre el rendimiento que viene teniendo Tour Vector, en donde destacó incremento de agencias y nuevas integraciones. “Venimos con un 2025 muy positivo. Dentro de las propuestas de lo que nosotros ofrecemos, se sumaron dos operadores nuevos de Córdoba. Con ellos, tenemos unas 180 agencias de viajes que tienen la web con nosotros. Todo eso empuja y genera impulsos para ir mejorando y desarrollando cada vez más la herramienta”, afirmó.

“Estamos terminando unas integraciones nuevas con los operadores para que los productos y paquetes de ellos se vean en la web”, comentó el director comercial. Además, puntualizó lo que se viene en los próximos días que beneficiará a las agencias de viajes, en donde una nueva empresas se sumará al modelo integrado.

“Estamos terminando una integración con una consolidadora de rentadoras de autos. Agent Cars es una empresa que tiene un motor de búsqueda de alquiler de autos en todo el mundo con más de 50 rentadoras integradas. Estamos culminando un periodo de prueba, por lo que calculo que a fin de año, se lo podremos dar, oficialmente, a los agentes de viajes para que lo tengan dentro de su buscador”, expresó.

Su nueva alianza con Civitatis

Otro de los temas que comentó Sagistrani fue el trabajo que se viene haciendo con la plataforma Civitatis, en donde también con una integración, el pasajero podrá tener algo novedoso y beneficiario al momento de buscar un destino. “Es una API nueva con integración real en la que la experiencia del pasajero va a ser completamente distinta. Si bien los resultados y la cantidad de productos que el pasajero va a encontrar va a ser el mismo que encuentra en la página de Civitatis, no va a salir del entorno real de la página de la agencia”, comentó.

Los objetivos que se pone Tour Vector para 2026

Por último, la idea de la compañía es apuntar a dos objetivos claros: consolidar la marca, con una expansión de mercado y facilitarle, aún más, el trabajo a las agencias de viajes. “Nuestros objetivos para 2026 apuntan al posicionamiento de marca, escucha activa al cliente y dar más herramientas y opciones a las agencias de viajes para que tengan disponibilidad en su web. Queremos que tengan la mayor cantidad de soluciones en un solo sitio”, cerró Sagistrani.