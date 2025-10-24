Viajes a Puerto Madryn: promoción patagónica en Córdoba con éxito

Puerto Madryn se afianza como uno de los principales motores del turismo patagónico en el país. Esta semana, la ciudad chubutense participa activamente en el 64° Workshop y Mercado de Viajes de la Asociación Cordobesa de Agentes de Viajes (ACAV), evento clave que reúne a los profesionales más importantes del sector en el Centro de Convenciones Córdoba.

En esta edición, la promoción se realiza bajo el sello “Patagonia Fantástica”, una alianza estratégica entre Puerto Madryn, Ushuaia y El Calafate que busca potenciar la conectividad aérea y fortalecer la identidad del sur argentino como un corredor turístico integral.

Una alianza para conectar los grandes destinos del sur

La marca “Patagonia Fantástica” apunta a consolidar el corredor aéreo que une Córdoba con Puerto Madryn, Ushuaia y El Calafate, promoviendo circuitos combinados que permiten recorrer distintos paisajes patagónicos sin necesidad de pasar por Buenos Aires.

Aerolíneas Argentinas opera esta ruta directa entre Córdoba y Puerto Madryn desde octubre hasta finales de marzo o comienzos de abril, una conexión clave que favorece la llegada de turistas del centro del país hacia la costa atlántica patagónica.

Durante el evento, la alianza cuenta con un espacio destacado: el Stand N°1 de la “Sala de Embarque”, el primer punto visible al ingresar al predio. Allí, los representantes de los tres destinos presentan las experiencias más emblemáticas del sur argentino, destacando el turismo de naturaleza, la aventura y las actividades de verano.

Puerto Madryn: naturaleza, fauna marina y experiencias únicas

La delegación madrynense está integrada por reconocidos prestadores turísticos y agencias locales como Cuyuncó, Huinca Travel, Flamenco Tour y Animal Travel, quienes exhiben el amplio abanico de experiencias que ofrece la Península Valdés.

Entre las propuestas más destacadas se encuentran el avistaje de ballenas y fauna marina, snorkelling con lobos marinos, excursiones náuticas, buceo, senderismo y actividades de turismo activo que atraen tanto a familias como a viajeros de aventura.

El objetivo es mostrar a Puerto Madryn como puerta de entrada a la Patagonia natural, con una infraestructura turística en crecimiento y un fuerte compromiso con la sustentabilidad.

Dos jornadas para promover los viajes a la Patagonia

La participación de Puerto Madryn en Córdoba se desarrollará en dos jornadas complementarias. El jueves 31 de octubre tendrá lugar el 64° Workshop ACAV, de 12 a 20 horas, un encuentro exclusivo para profesionales del turismo, operadores y agencias de viajes.

El viernes 1 de noviembre será el turno del Mercado de Viajes, de 13 a 21 horas, abierto al público general. En esta instancia, los visitantes podrán informarse sobre las ofertas, promociones y circuitos patagónicos, además de planificar sus próximas vacaciones en el sur del país.

Con esta acción, Puerto Madryn refuerza su estrategia de promoción nacional y consolida su rol dentro del circuito “Patagonia Fantástica”, impulsando la llegada de nuevos visitantes desde el centro de Argentina hacia uno de los destinos más emblemáticos de la región.