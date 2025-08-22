Turismo en Acción en Córdoba: el evento que potencia a la cadena turística

Este jueves, la provincia de Córdoba volvió a transformarse en el epicentro de la actividad turística nacional con la realización de la cuarta edición de Turismo en Acción, una cita que ya se consolidó como referencia obligada para los actores de la industria.

El evento, organizado por la Cámara de Turismo de la Provincia de Córdoba junto a la Agencia Córdoba Turismo, tuvo lugar en el Centro de Convenciones Córdoba Brigadier Juan Bautista Bustos y reunió a representantes de toda la cadena de valor, desde hoteleros y operadores hasta instituciones de alcance nacional. La propuesta se caracterizó por combinar promoción, formación, vinculación comercial y experiencias gastronómicas, en un clima de colaboración que reafirma el rol de la provincia como polo estratégico del sector.

Un espacio de crecimiento e innovación

El presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, destacó la relevancia de esta nueva edición y subrayó que la provincia “no solo es uno de los principales destinos turísticos del país, sino también un espacio de innovación y encuentro que potencia a todo el sector”.

Turismo en Acción se consolidó como un ámbito de interacción en el que se generan oportunidades de negocio, se comparten tendencias y se afianzan relaciones entre actores del sector público y privado. Esta dinámica permite proyectar a Córdoba como un destino competitivo, diverso y en constante evolución.

Acompañamiento de referentes nacionales

La jornada contó con la participación de dirigentes de primer nivel, lo que evidenció la importancia del encuentro para la agenda turística argentina. Entre los presentes estuvieron el presidente de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), Fernando Desbots; el presidente de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT), Andrés Deyá; y la flamante presidente de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), Laura Teruel.

La presencia de estas autoridades nacionales reforzó el carácter federal del evento y el compromiso con la integración de todos los segmentos de la actividad.

Una agenda diversa y participativa

Durante toda la jornada, los asistentes pudieron acceder a un programa diseñado para fomentar la actualización y el intercambio. Se desarrollaron charlas, capacitaciones y espacios de networking, además de propuestas gastronómicas que reflejaron la identidad cordobesa.

La cuarta edición de Turismo en Acción demostró, una vez más, que la combinación de formación, promoción y articulación institucional es la clave para seguir impulsando el desarrollo de la provincia en el mapa turístico del país.

Córdoba, un destino en permanente movimiento

Turismo en Acción volvió a poner de manifiesto la importancia del trabajo conjunto entre el sector público y el privado, consolidando a Córdoba como un destino que no solo atrae por sus paisajes y su riqueza cultural, sino también por su capacidad de generar proyectos innovadores que fortalecen a toda la industria.

De esta manera, la provincia reafirma su posición como referente nacional en materia de turismo, ofreciendo un espacio que combina oportunidades de negocio, aprendizaje y experiencias únicas para quienes apuestan por el crecimiento sostenido del sector.