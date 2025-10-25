Tax free: paso a paso para pedir la devolución del IVA si sos turista en Argentina

Argentina ofrece la devolución del tax free en las compras en comercios adheridos al sistema de reembolso. El viajero puede solicitar la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por productos nacionales adquiridos por un importe superior a $70. A continuación, el paso a paso del procedimiento oficial para acceder a este beneficio.

Realizar las compras en comercios adheridos

Comprar en tiendas que exhiban el logotipo de Tax Free. Al efectuar el pago, solicitar al comerciante la factura original tipo B o el ticket factura tipo B y el cheque de reintegro con el importe correspondiente al reembolso.

Presentar las compras en la Aduana al salir del país

Antes de abandonar Argentina, dirigirse a la Aduana con los productos adquiridos, las facturas o tickets de compra y los cheques de reintegro. El personal de Aduanas inspeccionará los productos y sellará los cheques.

Ubicar los puestos de reintegro

Una vez sellados los cheques por la Aduana, acercarse a los puestos de reintegro instalados en el aeropuerto o terminal de salida. También se pueden depositar los cheques en los buzones habilitados en todos los puntos de salida del país.

Elegir la forma de reintegro

Se puede optar por una de las siguientes formas de reintegro:

En efectivo

Acreditación en la tarjeta de crédito

Cheque bancario enviado al domicilio que indiques

Requisitos necesarios

Para acreditar la condición de turista ante el vendedor, se debe presentar:

Tarjeta o comprobante otorgado por la Dirección Nacional de Migraciones

Pasaporte o documento de identidad

Factura original tipo B o ticket factura tipo B

Cheque de reintegro con el importe del reembolso

Ahora, es importante destacar que si los bienes comprados no son inspeccionados por el personal de Aduana o no se cuenta con el cheque de reintegro, no se podrá solicitar el reembolso del IVA. Finalmente, el monto que se reintegrará corresponde al importe del IVA (21%) contenido en la factura o ticket factura, menos el valor de la comisión administrativa.