San Martín de los Andes será sede de la 2ª Conferencia de Montaña y Nieve de las Américas

San Martín de los Andes se prepara para recibir un evento internacional que promete marcar un antes y un después en la agenda del turismo de montaña. Los días 29 y 30 de agosto de 2025, el Centro de Eventos Le Village será el escenario de la 2ª Conferencia y Expo de Montaña y Nieve de las Américas, un encuentro que convocará a referentes nacionales e internacionales para analizar los principales desafíos y oportunidades del sector.

Con una agenda amplia que combina paneles, charlas y exposiciones, esta iniciativa busca consolidar a la ciudad patagónica como un destino de referencia para el turismo de nieve y naturaleza. Organizada por el Bureau de Eventos y Convenciones de San Martín de los Andes junto al Ministerio de Turismo de Neuquén, la propuesta apunta a fortalecer la capacitación, el networking y la proyección regional de toda la cadena turística vinculada a la montaña.

Un espacio estratégico para el turismo de montaña

La conferencia está dirigida a prestadores turísticos, profesionales del sector, estudiantes, deportistas, emprendedores, académicos y organismos públicos. Su primera edición en 2023 sentó las bases de un espacio de reflexión que ahora regresa con más fuerza y con el respaldo de instituciones clave como la Cámara Argentina de Turismo, la Secretaría de Turismo de la Nación y ONU Turismo.

El objetivo es claro: promover un ámbito de actualización profesional y construcción colectiva, donde se compartan experiencias y se definan estrategias conjuntas para enfrentar los retos de un sector en constante evolución.

Los ejes de debate en San Martín de los Andes

Durante las dos jornadas, los participantes podrán asistir a paneles y charlas centradas en temáticas que marcan tendencia en el turismo global:

Seguridad en montaña: protocolos y buenas prácticas para prevenir riesgos.

Innovación tecnológica: nuevas herramientas digitales aplicadas a la experiencia del viajero.

Turismo accesible: propuestas para garantizar que la montaña sea un destino inclusivo.

Sostenibilidad: iniciativas que buscan equilibrar desarrollo turístico y preservación ambiental.

Género e inclusión: perspectivas que enriquecen la actividad y fomentan la equidad.

Cada temática será abordada por especialistas de Argentina y del exterior, lo que permitirá enriquecer el debate con visiones diversas y experiencias comparadas.

Participación libre y con cupos limitados

La entrada será libre y gratuita, aunque se requiere inscripción previa a través del sitio oficial www.nieveymontanadelasamericas.com. Los organizadores adelantaron que los cupos son limitados y que ya se espera una amplia convocatoria tanto de la región como de otros destinos turísticos del país y del continente.

Además, quienes deseen más información podrán contactarse vía correo electrónico en info@nieveymontanadelasamericas.com o seguir las novedades en la cuenta de Instagram @montanaynievedelasamericas.