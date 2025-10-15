Salta presentó en Fitpar 2025 su oferta turística y conexión aérea

Salta volvió a demostrar su fuerza como destino turístico internacional durante su participación en la Feria Internacional de Turismo del Paraguay (FITPAR) 2025, que se desarrolló del 10 al 12 de octubre en el Centro de Convenciones Mariscal de Asunción. El encuentro, considerado el más importante del sector en Paraguay, reunió a profesionales, operadores y organismos de promoción de toda la región.

En esta edición, la delegación salteña integró el stand institucional de Argentina, desde donde presentó su variada oferta de experiencias, cultura, naturaleza y gastronomía. El espacio se convirtió en un punto de encuentro estratégico para fortalecer vínculos comerciales y difundir las novedades que ofrece el destino al público paraguayo, uno de los principales mercados emisores para el norte argentino.

Promoción activa y experiencias salteñas en Asunción

Durante las tres jornadas de FITPAR, el equipo del Ministerio de Turismo y Deportes de Salta y de Inprotur Salta desplegó una intensa agenda de actividades promocionales. Entre las más destacadas, se realizaron degustaciones de vinos de altura y dulces regionales, una ruleta interactiva de premios, y la presentación oficial del Destino Salta en el escenario principal de la feria.

El stand provincial captó la atención de operadores turísticos, agencias de viajes, medios de comunicación y público general. A través de acciones vivenciales, los visitantes pudieron conocer la diversidad de productos turísticos que ofrece la provincia: desde los paisajes imponentes de los Valles Calchaquíes hasta la riqueza patrimonial de la capital salteña, pasando por el Tren a las Nubes, los circuitos gastronómicos, el turismo rural y las experiencias de naturaleza y aventura.

“FITPAR es una vidriera muy importante para seguir afianzando la presencia de Salta en los mercados internacionales de la región. Paraguay es un socio estratégico y la conectividad aérea directa es fundamental para potenciar el flujo de visitantes y generar nuevas oportunidades para el sector”, destacó Jorge Mauger, coordinador general del Ministerio de Turismo y Deportes, quien encabezó la delegación junto al director de Promoción Turística, Raúl Siares.

La conexión aérea directa potencia el vínculo regional

Uno de los ejes más relevantes de la presencia de Salta en FITPAR fue la promoción de la ruta aérea directa entre Salta y Asunción, operada por Paranair. Esta conexión, con una frecuencia semanal, parte los miércoles desde la capital paraguaya y regresa los sábados, facilitando tanto el turismo de placer como el intercambio comercial y cultural entre ambas regiones.

La conectividad es una de las principales apuestas del destino para seguir consolidando su papel como hub del norte argentino. Desde Salta, los visitantes pueden acceder fácilmente a otros destinos del país y del Cono Sur, lo que refuerza su atractivo para el mercado paraguayo y para los operadores regionales que buscan combinar experiencias multicircuito.

Estrategia de promoción y turismo sustentable

La participación en FITPAR 2025 se enmarca dentro del plan de promoción internacional impulsado por el Ministerio de Turismo y Deportes de Salta junto a Inprotur Salta, orientado a fortalecer la presencia del destino en los principales mercados emisores de Sudamérica.

Este programa busca consolidar a la provincia como un referente de turismo sustentable, inclusivo y de calidad, con foco en el desarrollo de productos que integren cultura, naturaleza, innovación y hospitalidad. La apuesta es posicionar a Salta no solo como un punto de llegada, sino como una puerta de entrada al norte argentino.

El trabajo articulado con el sector privado, las aerolíneas y los organismos regionales permite proyectar una presencia sostenida en ferias internacionales, generando nuevas oportunidades de negocio y promoción. FITPAR fue, una vez más, un escenario clave para mostrar el potencial turístico de una provincia que combina infraestructura moderna con autenticidad y tradición.