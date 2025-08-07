Al igual que otras provincias, Salta también cerró la temporada de vacaciones de invierno con cifras positivas, consolidándose como uno de los destinos preferidos por los viajeros. Según datos oficiales, la provincia recibió a más de 254.000 turistas, lo que generó un impacto económico superior a los 128.000 millones de pesos, distribuido en alojamiento, gastronomía, excursiones, transporte y otros servicios turísticos.

El balance de la temporada fue muy positivo, superando los promedios nacionales con una estadía de 4,1 noches y un gasto diario por visitante de más de $123.000. La ocupación hotelera registró picos del 82% en la capital y superó el 65% en el resto de los destinos principales. Manuela Arancibia, ministra de Turismo de la provincia, destacó el trabajo logrado en estas semanas y valoró el fuerte caudal de visitantes.

“Estos números reflejan que Salta no solo es un destino consolidado, sino que avanza con más conectividad y más promoción. Más allá de un contexto nacional desafiante, las medidas que tomamos por ley y el trabajo conjunto con el sector son claves para que el turismo continúe impulsando la economía provincial”, señaló la ministra. Otros de los que valoró los números alcanzados fue Facundo Assaf, presidente de la Cámara de Turismo provincial.

"Más allá del contexto complejo, el compromiso del sector privado junto a las políticas provinciales es lo que permite que sigamos posicionando a Salta como un destino de excelencia. Cada hotelero, gastronómico, guía y operador turístico aporta para que cada visitante viva una experiencia única”, destacó Assaf.

El desglose positivo que tuvo Salta en estas vacaciones de invierno

En cuanto al origen de los visitantes, a nivel nacional, los turistas llegaron principalmente de Buenos Aires (31,1%), Noroeste (24,2%), Litoral (19,1%), Patagonia (10,2%), Centro (9,2%) y Cuyo (6,4%). El ranking de provincias emisoras estuvo encabezado por Buenos Aires, seguida de Salta, CABA, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. A nivel internacional, los visitantes provinieron principalmente de Brasil (22,9%), Uruguay (15,7%) y Francia (12,4%).

Entre los atractivos más elegidos, el Tren a las Nubes se destacó con una ocupación del 97% y más de 10.000 pasajeros. Otros lugares de gran concurrencia fueron los teleféricos, museos y parques urbanos. Por ejemplo, el Hotel Termas de Rosario de la Frontera registró una ocupación promedio del 70% durante julio, con picos del 100% en las semanas centrales del receso y un récord de 6.144 visitantes, destacándose un cambio en el perfil del visitante.

A su vez, y en relación con los parques urbanos, el Parque del Bicentenario recibió 119.230 visitantes durante julio (96.916 en vacaciones), con 250 participantes en talleres y 7.683 en el carrusel. El Parque de la Familia recibió 2.875 visitantes, el Parque del Préstamo 1.270, y el Parque Sur 26.401, con más de 200 personas participando en actividades recreativas.

En conectividad aérea, Salta consolida su liderazgo en el norte argentino con Aerolíneas Argentinas, operando el vuelo a San Pablo, Latam, con el vuelo a Lima y Paranair con Asunción. Además, se anunció que en septiembre regresa el vuelo de Copa Airlines que conectará el destino con Panamá, un punto estratégico para el turismo receptivo internacional desde América del Norte y todo el continente. Durante la temporada, Aerolíneas Argentinas transportó 123.261 pasajeros, con una ocupación del 73% en vuelos internacionales.