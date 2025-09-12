Río Negro apuesta al turismo social con un nuevo programa

Río Negro se consolida como un faro de políticas de inclusión y bienestar social con el lanzamiento del programa “Activamente”, una iniciativa de turismo social pensada exclusivamente para los adultos mayores de la provincia. Con el objetivo de promover la recreación, la inclusión y el merecido reconocimiento a quienes tanto han aportado a sus comunidades, el gobierno provincial pone en marcha una propuesta que permitirá a más de 600 personas por semana viajar a destinos emblemáticos como Las Grutas y Bariloche.

El programa, que ha sido diseñado en colaboración con intendentes, delegaciones y centros de jubilados, va más allá de la asistencia económica y alimentaria. Busca ofrecer experiencias de esparcimiento que a menudo resultan inalcanzables para muchos, brindándoles la posibilidad de conocer por primera vez el mar o la nieve. Este compromiso con el bienestar integral de los adultos mayores es una clara muestra de la visión política de un gobierno que entiende que el acompañamiento y el disfrute son derechos fundamentales en esta etapa de la vida.

Un programa que se gestó en comunidad

La concepción de "Activamente" no fue una decisión unilateral. Fue un proceso colaborativo que comenzó hace cinco meses y que involucró a los propios protagonistas: los intendentes y los centros de jubilados. Esta metodología de trabajo, de abajo hacia arriba, garantizó que la propuesta respondiera a las necesidades reales de los adultos mayores y que fuera un verdadero reflejo de sus deseos y anhelos. Al garantizar el acceso a experiencias de recreación, el programa busca complementar las políticas de asistencia ya existentes, generando un círculo virtuoso de bienestar y reconocimiento.

El gobernador Alberto Weretilneck resaltó la importancia de esta iniciativa, subrayando que "el Estado provincial nunca se desentiende de nuestros adultos mayores: está con ellos, los acompaña y los reconoce". Sus palabras reflejan una política pública que no solo se enfoca en las necesidades básicas, sino que también valora la calidad de vida, el disfrute y las nuevas vivencias como pilares esenciales para un envejecimiento activo y saludable.

La ruta de la inclusión: de la costa a la cordillera

El programa de turismo social de Río Negro arranca con una logística impecable. Cada semana, 400 adultos mayores se dirigirán a Las Grutas, uno de los destinos costeros más populares de la Patagonia. La oportunidad de caminar por la playa, sentir la brisa marina y sumergirse en las aguas del Atlántico será una experiencia transformadora para muchos de ellos.

En paralelo, 200 jubilados viajarán los fines de semana a la majestuosa San Carlos de Bariloche. Para quienes nunca han visto la nieve, esta travesía será un sueño hecho realidad, un encuentro con paisajes de montaña que dejan sin aliento. Estos viajes no son solo un paseo, sino un verdadero logro en términos de inclusión, ya que permiten a los participantes romper barreras geográficas y económicas que antes limitaban sus posibilidades de viajar.

Un reconocimiento merecido

Para el Secretario de Integración de Políticas Públicas y Adultos Mayores, Fernando Henríquez, este programa representa una forma de agradecer a quienes han sostenido a sus comunidades. "Detrás de cada centro de jubilados hay personas que sostienen a sus comunidades y merecen vivir estas experiencias únicas”, afirmó Henríquez, destacando la importancia de generar espacios de disfrute y conexión con sus pares.

El secretario también recordó con orgullo la reciente participación de 42 rionegrinos en la final nacional de deportes en Salta, donde el 80% de los participantes viajó en avión por primera vez. Este hecho, que calificó como un logro en términos de acceso a nuevas vivencias, es un antecedente directo de la política de bienestar que ahora se profundiza con "Activamente". La combinación de recreación, acompañamiento y bienestar es el sello distintivo de una gestión que busca no solo asistir, sino también celebrar la vida de sus adultos mayores.

Para el Gobierno de Río Negro, el turismo social es una herramienta poderosa para el envejecimiento activo y saludable, fortaleciendo lazos comunitarios y creando recuerdos inolvidables. Sin dudas, una iniciativa que marca un antes y un después en la manera de concebir las políticas públicas para este segmento de la población.