Río Cuarto presenta Rio, su chatbot turístico y el plan para atraer visitantes

Río Cuarto llegó a la Feria Internacional de Turismo 2025 con una propuesta renovada que combina naturaleza, innovación y grandes eventos. En este contexto, Mensajero habló con la secretaria de Turismo y Deportes de la localidad, Araceli Isla, quien adelantó los principales segmentos que atraen a los visitantes a la ciudad.

Río Cuarto es reconocida como la capital alterna de Córdoba y se posiciona como el portal de la región turística de las Sierras del Sur, una zona que este año vive un verdadero punto de inflexión gracias a la finalización de las obras de asfaltado que mejoran la accesibilidad a pueblos como Alpa Corral, Achiras, Santa Rosa de Conlara, El Chacay y Río de los Sauces, conectando de manera directa con destinos tradicionales como Calamuchita.

Durante la feria, los representantes de Río Cuarto destacaron la puesta en marcha del programa “Río Cuarto sede de grandes eventos”, con el objetivo de consolidarse como epicentro del turismo de reuniones y deportivo. El autódromo local ya alberga más de 40 fechas anuales y se prepara para recibir competencias de gran nivel como el Turismo Nacional y el TC Pick Up, mientras que el ciclismo tendrá un lugar de privilegio con la realización del Campeonato Nacional de Ruta, enmarcado en el Tour de France en Córdoba.

Asimismo, lanzaron Rio, un chatbot con inteligencia artificial diseñado para asistir a los viajeros y centralizar la información turística en la plataforma Destino Río Cuarto, el portal más consultado de la ciudad.

Un destino que apuesta por la cultura del motorhome

Además, la ciudad se posiciona como un punto estratégico para el turismo de motorhome. Con un camping céntrico de fácil acceso, Río Cuarto ya figura en los principales mapas y blogs internacionales del sector. Actualmente, más del 60% de los visitantes del camping llegan en motorhome, con una fuerte presencia de turistas brasileños. La provincia de Córdoba, en tanto, lanzó recientemente la Ruta del Motorhome, con espacios equipados para abastecimiento y servicios, lo que refuerza la importancia del destino en este segmento en crecimiento.

Impacto económico y expectativas

Entre septiembre y diciembre de 2025, Río Cuarto espera recibir más de 150.000 visitantes vinculados al turismo de reuniones y eventos, con un impacto estimado en más de 90.000 noches de alojamiento y 180.000 cubiertos. La tradicional carrera de fin de año, que comienza el 31 de diciembre y cruza la medianoche corriendo, será uno de los hitos deportivos que atraerá tanto a corredores nacionales como internacionales.

Con su ubicación estratégica, su infraestructura para reuniones, su agenda deportiva y la incorporación de nuevas herramientas digitales, Río Cuarto se consolida como un destino versátil que combina turismo de reuniones, motorhome, naturaleza y gastronomía.