Puerto Madryn potencia su turismo con nuevas actividades en Civitatis

Puerto Madryn dio un paso estratégico para fortalecer su posicionamiento en la industria turística. La Secretaría de Turismo de la ciudad selló una alianza con Civitatis, la plataforma líder en excursiones y visitas guiadas en español, con el fin de sumar experiencias locales a un escaparate global que conecta a millones de viajeros con actividades únicas.

Este acuerdo busca consolidar la presencia de prestadores regionales en mercados internacionales, ampliando el alcance de sus propuestas de naturaleza, aventura, cultura y vida marina. Para una ciudad considerada capital nacional del buceo y destino insignia en avistaje de fauna, la integración a Civitatis significa una oportunidad para visibilizar sus atractivos ante una comunidad de usuarios en constante crecimiento.

Una alianza estratégica para expandir el turismo de Puerto Madryn

El entendimiento fue rubricado en un encuentro entre Cecilia Pavia, secretaria de Turismo de Puerto Madryn y presidenta del Ente Mixto; y Nicolás Posse, country manager de Civitatis Argentina y responsable de desarrollo de negocios para Chile y Uruguay. Durante la reunión, se avanzó en la definición de criterios para incorporar y curar experiencias locales dentro de la plataforma digital.

Posse destacó que la misión de Civitatis es ofrecer a los viajeros actividades memorables, seleccionando a los proveedores que cumplen con altos estándares de calidad, seguridad e interés. Con más de 95.000 experiencias en 4.000 destinos de 160 países, la compañía se consolidó como un actor de referencia para quienes buscan excursiones y visitas guiadas en español.

Proyección internacional para prestadores locales

La convocatoria está abierta a operadores y guías de Puerto Madryn interesados en dar un salto en la comercialización de sus servicios. Al integrarse a Civitatis, podrán acceder a más de 40 millones de usuarios en todo el mundo, lo que amplía sus oportunidades de promoción y venta.

Cecilia Pavia remarcó que esta iniciativa permite poner en valor la identidad turística local en una vidriera de alcance global:

“Nos interesa destacar las propuestas de Puerto Madryn a través de plataformas de primer nivel mundial como Civitatis y que más viajeros descubran lo que tenemos para ofrecer”, subrayó.

Puerto Madryn, destino líder en experiencias de naturaleza y mar

Además del tradicional avistaje de ballenas, Puerto Madryn se caracteriza por su amplia oferta de actividades subacuáticas, la observación de lobos marinos y pingüinos, así como propuestas de aventura vinculadas al trekking, kayak y mountain bike. En el plano cultural, los visitantes encuentran museos, centros de interpretación y experiencias gastronómicas que reflejan la identidad patagónica.

Con esta nueva integración digital, las autoridades buscan fortalecer la diversificación de la oferta y atraer nuevos segmentos de viajeros, particularmente aquellos que planifican y reservan sus viajes a través de plataformas en línea.

Oportunidad para el ecosistema turístico local

La incorporación de Puerto Madryn a la red de Civitatis no solo representa un beneficio para los prestadores, sino también para el destino en su conjunto. Al ampliar la visibilidad internacional, la ciudad patagónica se posiciona como un polo turístico competitivo y moderno, capaz de adaptarse a las tendencias globales de consumo.

La Secretaría de Turismo confía en que esta alianza permitirá impulsar la llegada de más visitantes, fomentar la innovación entre los operadores y consolidar a Puerto Madryn como uno de los destinos más atractivos de la región.