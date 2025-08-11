Puerto Madryn ofrece descuentos y beneficios turísticos hasta diciembre

Puerto Madryn lanzó una campaña de promociones y descuentos pensada para incentivar el turismo en la recta final del año. La iniciativa busca facilitar el acceso a experiencias únicas en contacto con la naturaleza y reforzar el posicionamiento de la ciudad como puerta de entrada a la Península Valdés, Patrimonio Natural de la Humanidad.

La propuesta, vigente hasta el 15 de diciembre, abarca una amplia variedad de beneficios en alojamiento, gastronomía, comercios locales, excursiones y transporte aéreo. De esta manera, tanto viajeros nacionales como internacionales podrán aprovechar tarifas más accesibles para descubrir uno de los escenarios naturales más impactantes del país.

Alianzas estratégicas para potenciar el turismo

El plan de beneficios fue desarrollado de manera conjunta por el Ente Mixto de Promoción Turística, la Cámara Argentina de Turismo de Chubut y la Asociación Argentina de Agencias de Viajes de Península Valdés. Esta articulación público-privada permite ofrecer un paquete integral de descuentos y experiencias adaptado a distintos perfiles de visitantes.

En el ámbito del alojamiento, los hoteles y hospedajes adheridos aplican tarifas especiales, mientras que restaurantes y confiterías locales ofrecen menús con valores promocionales. Además, los comercios de productos regionales suman rebajas en artesanías, chocolates, tejidos y otros artículos típicos de la zona.

Excursiones con tarifas especiales

Uno de los puntos más atractivos de la propuesta son las promociones en excursiones emblemáticas. Los visitantes pueden acceder a descuentos en salidas de avistaje de ballenas, tanto costero como embarcado, una experiencia imperdible entre junio y diciembre.

También se incluyen beneficios en actividades de snorkel con lobos marinos, una de las propuestas más originales del destino, y en salidas de buceo en aguas cristalinas, ideales para descubrir la biodiversidad marina que caracteriza al Golfo Nuevo.

Toda la información detallada de estas promociones se encuentra disponible en una landing page especialmente diseñada, accesible desde el sitio oficial del destino: madryn.travel/beneficios.

Descuentos en vuelos a Trelew

Dentro del paquete de beneficios, se destaca un acuerdo con Jetsmart que ofrece hasta un 30 % de descuento en pasajes entre Buenos Aires y Trelew, la ciudad más cercana a Puerto Madryn con conexión aérea directa. Para acceder a la promoción, los usuarios deben ingresar el código MADRYN al momento de la compra.

Este beneficio es válido para viajes hasta junio de 2026, siempre que la compra de los boletos se realice antes del 8 de diciembre de este año. La medida busca no solo facilitar el acceso al destino, sino también fomentar estadías más largas gracias a la conectividad aérea y la oferta turística complementaria.

Una invitación a vivir la naturaleza patagónica

Con estas promociones, Puerto Madryn refuerza su atractivo como destino de naturaleza, combinando experiencias únicas con propuestas gastronómicas, culturales y recreativas. La temporada alta de avistaje de ballenas, sumada a la posibilidad de practicar actividades acuáticas y recorrer los paisajes de la Península Valdés, convierten a la ciudad en una opción ideal para escapadas cortas o viajes prolongados.

El programa de beneficios es una oportunidad para quienes buscan viajar con mayor planificación y presupuesto optimizado. Así, Puerto Madryn se posiciona como un destino que no solo enamora por sus paisajes y fauna, sino también por su hospitalidad y compromiso en hacer que cada visita sea memorable.