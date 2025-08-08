Culminadas las vacaciones de invierno, las provincias comenzaron a publicar sus balances sobre cómo fue el rendimiento en la temporada. En medio de un contexto desafiante, en donde algunos sufrieron altibajos, varios puntos del país mostraron un rendimiento mejor de lo esperado. Incluso, el reciente informe que publicó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) sacó a relucir este escenario.

Según lo que presentó la confederación, 4,3 millones de turistas viajaron por las vacaciones de invierno, en donde la situación económica y la menor presencia de turistas internacionales frente a un tipo de cambio menos favorable incidieron en la merma de turistas en comparación con 2024, en la que se registró 4,9 millones de visitantes. Sin embargo, y pese a toda este panorama, hubo una región que lideró los buenos niveles.

Teniendo en cuenta que en invierno lideran los destinos de nieve, el Litoral ha sido una de las regiones que mejores índices mostró, dado que tanto Corrientes, Entre Ríos y Misiones presentaron un buen nivel de turistas y ocupación hotelera. Incluso, en comparación con el año pasado, estos tres destinos mostraron un crecimiento en materia de flujo de turistas nacionales e internacionales, ocupación hotelera y destinos emergentes.

Ante eso, Mensajero conversó con autoridades provinciales de estos destinos y destacaron el trabajo que se realizó en los últimos 12 meses y valorizaron diferentes tópicos: estrategias de promoción turística, planes de inversión y visibilidad de lugares nuevos para sostener el movimiento de los viajeros en medio de la inestabilidad que viene generando la caída del receptivo.

Entre Ríos: la bandera del turismo termal y la apuesta a los destinos emergente

Con las termas como principal atractivo, el objetivo que se puso desde Entre Ríos fue abrir el panorama para este invierno. Contrastado con los números que mostró CAME, se registró un nivel de ocupación del 80 % con un gasto diario promedio de 85.000 pesos por turista. Ante eso, Jorge Satto, secretario de Turismo del destino, conversó con Mensajero sobre el balance de la temporada y destacó los motivos por el que se alcanzó este número.

“Nosotros, desde que asumimos, nos pusimos en la cabeza darle al turismo prioridad en la política general del Gobierno. A través de nuestras políticas, lo sintetizamos en una frase de que Entre Ríos pase de ser una provincia con turismo a ser una provincia turística. La creación de nuestro Ente Mixto, también, nos permitió trabajar codo a codo con los hoteleros, gastronómicos, academia y profesionales. Y creo que todo esto, se vio reflejado en los números”, afirmó Satto.

Posicionar el destino a través de las promociones fue uno de los motivos por el que Entre Ríos tuvo niveles altos de ocupación hotelera en sitios como Federación, Gualeguaychú y Paraná. Sin embargo, el secretario dejó en claro que fue un trabajo que se viene haciendo desde hace tiempo, en donde se sostuvieron algunas políticas clave. “Se ha puesto en marcha el plan de las microrregiones, aglutinando los 70 destinos que tenemos en nueve zonas. Y esto, hace trabajar a los destinos en conjunto, salpicando de forma positiva", comentó.

“Salimos fuertemente trabajando con Modo Carpincho y Pasaporte Entre Ríos. Y creo que ese es un poco el resultado de lo que se vio y que creo que va a seguir creciendo muy fuerte. A esto, también le sumamos nuestro mapeo de inversiones, con una consultoría trabajando en conjunto, que ya está publicado, recibiendo ya interesados y propuestas para invertir en turismo en nuestra provincia”, expresó.

Por otra parte, y además de las termas, otros segmentos también se destacaron. “Potenciar el enoturismo fue un trabajo que venimos haciendo desde hace tiempo. Contabilizamos más de 70 bodegas y hemos notado un crecimiento, en donde se completa con la gastronomía y turismo religioso. Detrás de las termas, estos productos, complementaron a nuestro principal atractivo provincial”, subrayó.

La falta de clima en Patagonia fue un tema a tratar para los destinos de nieve. Y ante eso, según Satto, la cercanía que tiene Entre Ríos con mercados clave como Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, también hizo elevar los números. “Nos beneficia mucho la cercanía. Esa es una ventaja comparativa que tiene Entre Ríos, que va más allá de que haya nieve o no haya nieve”, concluyó.

Corrientes se posiciona con los Esteros

Fomentar un atractivo turístico como lo son los Esteros del Iberá fue un objetivo central. Sumado a la fuerte promoción que se realizó en ferias, la provincia logró ver niveles altos de ocupación y gasto en estas vacaciones de invierno, en donde, según CAME, contabilizaron 266.000 turistas, con un impacto de 26.036 millones de pesos. Alejandra Elciri, ministra de Turismo de la provincia, conversó con Mensajero e hizo un balance de este rendimiento.

“Pospandemia fuimos creciendo año a año. Según los números que manejamos, de ser una provincia en la que el pasajero pernoctaba solamente dos noches pasamos a tres el año pasado. Sin embargo, este invierno hemos contabilizado cinco noches promedio. Con esto, estamos notando que nos estamos posicionando como un destino de vacaciones”, comentó Elciri.

Al igual que Entre Ríos, la promoción en distintas ferias fue un punto importante para alcanzar los niveles deseados. Y estas vacaciones de invierno, la ministra destacó la meta lograda. “Nuestro objetivo es poder posicionar a Corrientes tanto a nivel nacional y a nivel internacional en los mercados que a nosotros nos interesan, que son Brasil y Paraguay, en donde, el segmento de turismo de naturaleza, destacó por sobre el resto", afirmó.

En materia de ocupación hotelera, Elciri dejó en claro que era los números esperados, incluso, con sorpresa debido al desafiante. “Nosotros pensábamos que iba a ser un panorama difícil y no lo fue. Tuvimos una temporada que arrojo un 71 % promedio de ocupación hotelera y que se dio en todo julio que, a diferencia de otros años, solo se tenía los 15 días de vacaciones, esta vez vimos y observamos que fue más parejo durante todo el mes”, subrayó la ministra.

“Para nosotros la temporada ha sido buena. Quizás teníamos prevista una caída en relación con el turismo, pero la realidad que se mantuvo y creció comparado con años anteriores. Creo que el destino brinda muchas alternativas y posibilidades y sumando a nuestro clima ideal para desarrollar segmentos de naturaleza, genera que acompaña de manera increíble”, cerró.

Misiones y su propuesta de oferta “diferente”

Además de la oferta con la que aterrizaron distintos destinos de nieve, Misiones buscó ir por otro lado. Sumado a esto, CAME contabilizó una ocupación hotelera superior al 75%, con más de 255.000 turistas registrados desde el inicio de la temporada, dejando en claro el buen rendimiento del lugar. José María Arrúa, ministro de Turismo de la provincia, también se sumó a la charla con Mensajero y puntualizó el trabajo realizado en estos meses.

“Luego de un camino de años, hemos trabajamos en hacer una oferta diferente y que no se caracterice solamente por una tarifa promocional. Tiene que ver con la naturaleza, la diversidad, la gastronomía, la autenticidad. También, la seguridad que brinda Misiones es un punto positivo para nosotros. Creo que el cúmulo de estos temas se vieron reflejados en números finales”, subrayó Arrúa.

Sin embargo, y a comparación de otros años, se dieron otras particularidades que potenciaron al destino. "Tuvimos un pico por ejemplo de ocupación de renta car en el cambio de quincena, con un 90 % de ocupación plena de nuestros de nuestras rentadoras de auto. Esto significa que hubo turistas que agarró un vehículo y decidió recorrer nuestra provincia", comentó el ministro.

Por otra parte, y al igual que el secretario Satto, Arrúa afirmó que la ausencia de nieve en la zona de la cordillera fue un factor determinante para el arribo de turistas. “La demora en la nieve que tuvo la región de la Patagonia y también hizo que mucha gente cambie de destino. Aquí, en Misiones, tenemos un promedio de temperatura en el año de 22 y 23° grados. Incluso, hemos notado que las piletas de los hoteles estuvieron con una alta demanda”, expresó.

Por otra parte, y a diferencia de otros años, Arrúa puntualizó en el crecimiento de segmentos como religioso y cultural, mientras que el cambio en el perfil del pasajero internacional también fue un factor beneficioso. “Notamos que el turista brasilero mermó en cuanto a volumen, pero llegó con un poder adquisitivo más alto. Eso hizo que quizás lo que gastaban antes tres o dos brasileños, ahora lo hace uno, ya que buscan un buen hotel y restaurante”.