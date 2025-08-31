Las inversiones fueron la bandera del Gobierno actual durante la campaña, hecho que se vio reflejado en el turismo por medio de variadas acciones de la cartera nacional para atraer capitales hacia los segmentos y apuestas que requieren mejoras y expansión.

Con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones como estandarte y con gran parte de las provincias incluidas, las líneas de financiamiento se transformaron en un canal capaz de llamar la atención de los empresarios para que puedan invertir en distintos puntos de Argentina. De esta manera, en el marco de Hotelga 2025 se realizaron múltiples presentaciones para dar información a interesados en acceder a algunas de ellas.

De esta manera, el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), el Banco de la Nación Argentina (BNA) y el Banco de desarrollo de América Latina y El Caribe (CAF) presentaron sus opciones.

En principio, Santiago Faina, líder de Equipo Banca Empresas en BICE, comentó que cuentan con financiación a largo plazo para proyectos como la modernización y ampliación de hoteles. Estas líneas de crédito brindan hasta un 80 % de financiación con plazos que llegan a los 7 años y un período de gracia de hasta 2 años.

A su vez, detalló que los monto máximos para las empresas varían según el tamaño de la misma. “Pensando solamente en las Pymes, nosotros tenemos hasta $3.500 millones. Sin embargo, para grandes empresas, ese monto se extiende hasta $6.500 millones”, afirmó Faina.

También se refirió al leasing (herramienta de financiación que permite un bien de capital, como maquinaria, vehículos o inmuebles, sin la necesidad de comprarlo de inmediato) productivo. “El plazo es hasta 60 meses, dependiendo del tipo de bien y con una financiación del 100 %. En cuanto a su monto, es hasta $3.500 millones para Pymes y $6.500 millones para grandes empresas”, subrayó el Líder del equipo Banca, quien le resaltó a los empresarios la posibilidad de hacer convenios con los Vendors y presentarle los papeles directamente a ellos.

Por su parte, desde el BNA mostraron tres líneas diferentes: Carlos Pellegrini (700) se enfoca en MIPyMEs y grandes empresas, brindando apoyo para la inversión en construcción, ampliación, equipamiento y capital de trabajo en sectores como hotelería, gastronomía y prestadores de servicios turísticos. Esto permite financiar hasta el 100 % de los proyectos, con montos sin límite máximo, y ofrece plazos de hasta 10 años para inversiones en pesos y hasta 3 años para capital de trabajo.

En lo que respecta a la Línea 803, comentaron que se orienta a proyectos de eficiencia energética y reconversión, financiando la adquisición de productos sustentables con plazos de hasta 10 años. Por otro lado, la Línea 792 facilita la compra de vehículos de carga y transporte, como camiones, remolques, utilitarios y colectivos, ofreciendo financiación de hasta el 100% por un plazo de hasta 5 años.

Por su parte, desde la CAF hicieron énfasis en una financiación hasta el 5 0% de la inversión total del proyecto, con un monto mínimo de 15 millones de dólares, con un otorgamiento de inversión de hasta 20 años. Incluso, y a diferencia del BICE y BNA, desde el Banco de Desarrollo presentaron Líneas Programáticas para proyectos turísticos, en donde se clasifican en diferentes temarios

Destinos Verdes (turismo responsable, resiliente y conservación de áreas protegidas), Destinos Inclusivos (turismo rural comunitario, accesible y con enfoque de género), Destinos Innovadores (desarrollo de nuevos productos turísticos, nuevas tecnologías y digitalización), Destinos Creativos (desarrollos culturales, conservación de patrimonios mundiales) y Destinos Equipados (infraestructura turística, conectividad y destinos turísticos seguros).

Lo que aportan desde las provincias a las inversiones

Luego de la presentación de las bancas, algunos destinos también tuvieron su parte. A través de los programas de financiamiento, Entre Ríos, Santa Fe, Misiones, Tucumán, Jujuy, Mendoza, San Luis, Chubut y Tierra del Fuego fueron las encargadas de exponer qué medidas e incentivos tienen para captar la atención del sector empresarial.

Entre Ríos ha establecido un régimen de incentivos para nuevas inversiones, con una duración de 15 años más 5 años adicionales. “Este programa ofrece una exención del 100 % en impuestos provinciales como Ingresos Brutos (IIBB), Inmobiliario y de Sellos, así como reintegros energéticos y la exclusión de los regímenes de retención y percepción”, expresó Martín Lima, director de Competitividad Incentivo e Inversiones de la provincia, quién sumo acceso a garantías del FOGEAR y la bonificación de las tasas de los préstamos promovidos.

Santa Fe, en cambio, presenta beneficios específicos para la construcción, ampliación o remodelación de alojamientos y empresas gastronómicas. Estos incluyen la desgravación del impuesto a los IIBB por cinco años con un esquema escalonado, un crédito fiscal provincial del 40 % del Impuesto Inmobiliario y la adhesión al Régimen de Inversión y Ganancias (RIGI) que garantiza estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por 30 años.

“Desde la provincia contamos con una línea de financiamiento de hasta 150 millones de pesos, con tasas bonificadas y plazos de gracia”, afirmó Marcela Aeberhard, secretaria de Turismo de la provincia.

Misiones y Tucumán también presentaron lo suyo. Desde el litoral, promueve la inversión turística a través del proyecto Selva Iryapú en Puerto Iguazú, un área de 600 hectáreas con infraestructura básica completa. En esta zona se ofrecen inmuebles fiscales de 4 a 10 hectáreas para la construcción de alojamientos de 4 y 5 estrellas, mientras que Tucumán busca fomentar la exención del Impuesto al Sello.

Jujuy y Mendoza fueron otros destinos que también mostraron sus incentivos hacia los empresarios. Gabriela Testa, presidenta del Ente Mendoza Turismo, hizo énfasis en el programa Pioneros. Por su parte, la provincia del Norte destacan el crédito fiscal, la venta o cesión de inmuebles fiscales, exenciones en el pago de impuestos provinciales, reintegros y el acceso a garantías como incentivos para los inversionistas.

Por último, San Luis, Chubut y Tierra del Fuego mostraron sus paquetes. La provincia puntana presentó su Régimen de promoción, en donde incluye una exención de hasta el 100% de los impuestos provinciales, con la inclusión de inmuebles fiscales en Potrero de los Funes, Villa de Merlo y La Carolina. Para la generación de empleo, se fomenta un subsidio equivalente al 100% de un plan social por hasta 2 años.

Chubut llevó su Ley de Promoción Turística, en la que mostraron el incentivo con exenciones de hasta el 100 % en los Impuestos sobre los Ingresos Brutos (IIBB) y de Sellos. Por último, Tierra del Fuego, ha creado un régimen especial fiscal y aduanero para la promoción de inversiones turísticas, con una duración máxima de 15 años. Este régimen incluye exenciones impositivas para proyectos que impliquen la compra de inmuebles para infraestructura turística, ampliación o remodelación de obras existentes.