La Rioja potencia su promoción turística con la gastronomía

La Rioja sumó una nueva acción estratégica de promoción al recibir al chef Rodrigo Cascón y al equipo del ciclo televisivo Destinos y Sabores, quienes recorrieron distintos puntos del territorio para producir una edición especial que se emitirá en NET TV y Flow.

La iniciativa buscó resaltar la identidad local desde una mirada integral: la gastronomía, los paisajes naturales y la calidez de la gente como ejes para fortalecer el posicionamiento de La Rioja dentro del mapa turístico argentino. Con esta acción, el destino consolida su estrategia de difusión a nivel nacional, apostando a mostrar experiencias auténticas y de alto impacto visual.

Rodrigo Cascón y Argentinos x Argentina en tierras riojanas

El recorrido se realizó junto al equipo de Argentinos x Argentina, con la conducción de Rodrigo Cascón acompañado por Sebastián Coria y Ángel Gómez. La producción visitó la ciudad Capital, Famatina, General Felipe Varela y Vinchina, donde registraron una amplia variedad de actividades y atractivos.

Durante la travesía, las cámaras de Destinos y Sabores captaron excursiones en la Laguna Brava, caminatas por el Cañón del Ocre, paseos en kayak y cabalgatas en el Paseo de los Sauces. La experiencia también incluyó un fuerte acercamiento a los sabores locales, con degustaciones de productos regionales que reflejan la riqueza cultural de la provincia.

Una vidriera nacional para la promoción de La Rioja

La presencia de La Rioja en un programa televisivo de alcance nacional representa una oportunidad estratégica. El ciclo se caracteriza por mostrar destinos a través de su cocina, paisajes y comunidades, lo que encaja a la perfección con la propuesta riojana.

Gracias a esta acción, la provincia logra una mayor visibilidad en mercados emisores clave, destacando no solo sus atractivos naturales, sino también su identidad cultural y gastronómica. Al mismo tiempo, el programa refuerza la idea de que La Rioja es un destino diverso y auténtico, ideal para quienes buscan nuevas experiencias de viaje.

Turismo, desarrollo local y oportunidades económicas

La apuesta de La Rioja por integrarse a Destinos y Sabores tiene además un fuerte componente de desarrollo económico. La difusión de su propuesta turística impacta de manera directa en sectores como:

Gastronomía: con chefs y productores locales que encuentran una nueva vidriera para mostrar la calidad de sus recetas y materias primas.

Turismo rural y de aventura: con experiencias al aire libre que ganan protagonismo en un mercado cada vez más orientado al contacto con la naturaleza.

Producción vitivinícola y artesanal: dos ejes que forman parte de la identidad riojana y que se proyectan como atractivos de alto valor agregado.

Este tipo de acciones de promoción contribuye a fortalecer el ecosistema turístico local, generando nuevas oportunidades para emprendedores, prestadores de servicios y comunidades anfitrionas.

La Rioja, un destino en expansión

El trabajo conjunto entre el sector público y la producción televisiva reafirma la voluntad de La Rioja de posicionarse como un destino de referencia dentro del turismo nacional. Al integrar gastronomía, cultura y naturaleza en un mismo relato audiovisual, la provincia logra transmitir una propuesta atractiva, cercana y diferenciada.

La emisión del programa será un punto clave en la estrategia de comunicación riojana, ya que permitirá que viajeros de todo el país descubran la amplitud de experiencias que ofrece la provincia. Desde los paisajes de altura hasta los sabores regionales, pasando por la hospitalidad de su gente, La Rioja muestra que tiene todo para sorprender.

Con iniciativas como esta, el destino se consolida como una opción imperdible dentro del mapa turístico argentino, con una identidad fuerte y un futuro prometedor en materia de desarrollo sustentable y promoción nacional.