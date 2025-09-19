La región de Cuyo, conformada por Mendoza, San Juan y San Luis, es un lienzo de contrastes. Aquí, la árida precordillera se funde con los valles irrigados por deshielos milenarios, donde florece la vid que hizo famosa a la Argentina en el mundo. Más allá de la postal de la Cordillera de los Andes, Cuyo es un destino que ofrece una simbiosis perfecta entre la cultura del vino y las experiencias al aire libre, un maridaje de sabores, sensaciones y paisajes que invitan a la exploración.

Mendoza: la capital del vino y la epopeya de los Andes

Sin dudas, es la provincia insignia del enoturismo en Argentina y un referente mundial. Con casi 900 bodegas, de las cuales 230 están abiertas al turismo, la provincia se consolida como la red de enoturismo más grande de Latinoamérica. El 70% del vino argentino se produce aquí, un dato que subraya su preponderancia. La "Ruta del Vino" no es un simple circuito; es una inmersión en la historia y el arte de la vitivinicultura, que se despliega en valles icónicos como Luján de Cuyo, Maipú y el Valle de Uco.

Pero Mendoza es mucho más que sus viñedos. La provincia es la puerta de entrada a la épica de los Andes. El Parque Provincial Aconcagua no solo alberga el pico más alto de América, sino que es un escenario para el trekking, el montañismo y la contemplación. Para aquellos que buscan una aventura diferente, la provincia ofrece actividades como rafting en el río Mendoza, parapente, cabalgatas por la precordillera o el avistaje de cóndores. La Reserva Natural Villavicencio, con su hotel histórico y su paisaje de montaña, es un ejemplo de cómo la naturaleza y el patrimonio cultural se entrelazan.

El enoturismo mendocino evolucionó, y hoy no se limita a la degustación. Las bodegas ofrecen experiencias sensoriales, como clases de cocina con maridajes, cenas al atardecer en los viñedos, e incluso la posibilidad de participar en la vendimia. La provincia también se distingue por su gastronomía, donde los productos de la tierra, como el aceite de oliva y las aceitunas, son protagonistas.

San Juan: la cuna del astroturismo y los gigantes del pasado

La provincia se posicionó como la "capital del astroturismo", un título que se justifica por la limpieza de su cielo, con cerca de 300 noches despejadas al año. Este privilegio la convierte en un destino ideal para la observación astronómica. El Parque Nacional El Leoncito, con sus observatorios, ofrece una experiencia única para conectar con el universo. Aquí, el carrovelismo en la Pampa del Leoncito, una planicie blanca y radiante, es una de las actividades más atractivas.

La provincia es también un viaje al pasado remoto. El Parque Provincial Ischigualasto, conocido popularmente como el Valle de la Luna, es un tesoro paleontológico. Declarado Patrimonio de la Humanidad, este paisaje desértico con formaciones rocosas únicas es el testimonio de la era Triásica. Explorar el Valle de la Luna en una excursión de luna llena es una experiencia que transporta a un mundo prehistórico. San Juan también invita a recorrer la "Ruta del Vino", con valles como Calingasta y Ullum que, aunque menos conocidos que los mendocinos, ofrecen una calidad notable. Las bodegas sanjuaninas, muchas de ellas centenarias, resguardan cepas como el Syrah, que se adaptó de manera excepcional a este terroir.

Las experiencias al aire libre en San Juan son variadas, con opciones que van desde el trekking en la Quebrada de Zonda hasta la escalada en roca, pasando por los deportes náuticos en los diques de Ullum y Punta Negra. La provincia trabajó para diversificar su oferta turística, demostrando que su potencial va más allá de sus paisajes icónicos.

San Luis: la naturaleza en estado puro y la historia que asoma

El destino se consolidó dentro del segmento de naturaleza y aventura. El Parque Nacional Sierra de las Quijadas, en el noroeste provincial, es un paisaje imponente de formaciones geológicas de millones de años. Los senderos del parque permiten un trekking de baja dificultad hacia miradores, donde se pueden apreciar las espectaculares geoformas de la región, que enmarcan un viaje en el tiempo.

Más allá de las postales de las Quijadas, la provincia es un refugio para aquellos que buscan conectar con la naturaleza. La Costa de los Comechingones, un conjunto de sierras y villas turísticas, ofrece un microclima único. Localidades como Merlo, Potrero de los Funes y El Trapiche son bases ideales para el turismo activo, con actividades como tirolesa, rappel, senderismo y la exploración de arroyos y saltos.

Aunque San Luis no es tan famosa por el vino como sus vecinas, el enoturismo puntano experimentó un crecimiento notable, con bodegas que supieron aprovechar las condiciones del suelo y el clima para producir vinos de alta calidad. La gastronomía local, con influencias criollas y serranas, es otro de los atractivos de la provincia, que combina el sabor del pasado con la modernidad de su infraestructura turística.

La región de Cuyo impulsó una estrategia de turismo inteligente, unificando a las tres provincias en una colaboración sin precedentes. Este trabajo conjunto no solo busca promover sus atractivos, sino también mejorar la experiencia del viajero a través de la tecnología y la información.

El enoturismo y las experiencias al aire libre son los pilares de este destino, ofreciendo un equilibrio que satisface a distintos perfiles de viajeros. Desde las cumbres nevadas hasta los viñedos bañados por el sol, Cuyo es una invitación a vivir la tierra, a degustar sus sabores y a contemplar el inmenso cielo andino. Un viaje por esta región es un compromiso con la aventura, la cultura y la belleza de un paisaje que nos recuerda la grandeza de la naturaleza.