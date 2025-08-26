Jujuy lanzó el Plan Estratégico de Turismo Sostenible 2035 con foco en innovación y comunidad

El turismo jujeño atraviesa un momento de transformación. Con la mirada puesta en el futuro, la provincia dio a conocer una hoja de ruta que marcará el rumbo de la actividad durante la próxima década. Se trata del Plan Estratégico de Turismo Sostenible Jujuy 2035, un documento que busca garantizar un crecimiento equilibrado y responsable, apoyado en la innovación, la inclusión y la participación ciudadana.

La presentación tuvo lugar en el Teatro Mitre, con la presencia del gobernador Carlos Sadir; el ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas; el secretario de Turismo, Diego Valdecantos; y la directora de Turismo, Sofía Van Balen Blanken. Allí se destacó que el plan convierte a Jujuy en una de las primeras provincias argentinas en alinearse con los estándares internacionales de sostenibilidad y en adoptar el modelo de Destino Turístico Inteligente (DTI).

Jujuy y una estrategia con visión compartida

El Plan Jujuy 2035 está estructurado en 21 programas y 71 proyectos concretos. El objetivo es potenciar la actividad turística en las cuatro regiones de la provincia —Puna, Quebrada, Valles y Yungas— y asegurar que el desarrollo se dé con equidad territorial.

La propuesta no surgió de manera unilateral: fue el resultado de un amplio proceso participativo que reunió a representantes del sector público, privado, académico y comunitario. Talleres, mesas de trabajo y consultas permitieron recoger miradas diversas y consolidar una visión compartida de cómo se imagina el futuro turístico de Jujuy.

Durante el acto, el gobernador Carlos Sadir subrayó que la planificación es clave para el desarrollo de la provincia: “Este plan es motivo de orgullo para todos los jujeños. Es fundamental pensar en el futuro, articular esfuerzos entre el Estado y el sector privado, y poner en valor nuestra mayor fortaleza: nuestra tierra, nuestra gente y nuestra identidad”.

Asimismo, resaltó el compromiso de su gestión con metas concretas: aumentar la cantidad de visitantes, extender la estadía promedio y diversificar la oferta cultural y turística.

Por su parte, el ministro Federico Posadas destacó que se trata de un trabajo colectivo y con visión de largo plazo: “Jujuy es una de las provincias que más creció en materia turística en los últimos diez años gracias a la articulación público-privada. Hoy damos un paso más con una planificación hacia 2035 que nos invita a proyectar el destino con objetivos claros y una mirada que trascienda coyunturas políticas”.

Ejes centrales del Plan Jujuy 2035

Entre los lineamientos más relevantes se destacan:

Institucionalización y gobernanza compartida: fortalecer la actividad turística con reglas claras y sostenibles.

Equilibrio territorial: aprovechar los diferenciales de cada región para diversificar la oferta.

Turismo resiliente y seguro: elevar los estándares de calidad y garantizar protección a visitantes y operadores.

Participación comunitaria: consolidar el rol de las comunidades locales como protagonistas del desarrollo.

Proyección internacional: posicionar a Jujuy como referente turístico en el país y en el mundo.

Metas proyectadas hacia 2035

El plan incorpora un sistema de indicadores alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. Entre las metas más ambiciosas se encuentran:

Superar los 2,1 millones de visitantes anuales.

Incrementar la estadía promedio y el gasto turístico.

Ampliar la oferta de productos sostenibles.

Digitalizar al menos el 80% de los servicios turísticos formales.

Garantizar planes de manejo ambiental y cultural en los principales atractivos.

La presentación contó con la presencia de ministros provinciales, legisladores, referentes del sector privado y representantes de la comunidad. Este respaldo institucional evidencia la importancia de la iniciativa y refuerza el compromiso de articular esfuerzos en todos los niveles.

Con esta estrategia, Jujuy reafirma su liderazgo en turismo sostenible en el Norte Argentino, con una propuesta que no solo busca atraer visitantes, sino también generar un impacto positivo en las comunidades y en el entorno natural. Al 2035, la provincia espera consolidarse como un destino de referencia internacional, respetuoso de su diversidad cultural y ambiental, y ejemplo de cómo el turismo puede convertirse en motor de desarrollo inclusivo y sostenible.