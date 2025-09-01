Jujuy, epicentro ferroviario con el Tren Solar de la Quebrada

El histórico Cabildo de Jujuy abrió sus puertas para recibir a la XX edición de LatinRieles, el Congreso y Exposición de la Actividad Ferroviaria que reúne a expertos, empresas y organismos vinculados al transporte sobre rieles. Durante tres jornadas, la provincia se convirtió en punto de encuentro para debatir el presente y el futuro del sistema ferroviario en Argentina.

La elección de Jujuy como sede no fue casual: en los últimos años, la provincia ha dado un fuerte impulso a la recuperación y modernización de su infraestructura ferroviaria, con el Tren Solar de la Quebrada como proyecto insignia. Este producto turístico y de transporte se transformó en símbolo de innovación sustentable y en un ejemplo de cómo la movilidad ferroviaria puede integrarse al desarrollo local.

LatinRieles en Jujuy: un congreso con mirada nacional e internacional

La edición 2025 de LatinRieles reunió a especialistas, compañías e instituciones del ámbito ferroviario y logístico, quienes participaron de conferencias, presentaciones y un espacio expositivo abierto al público. Allí se compartieron avances tecnológicos, proyectos en ejecución y planes a futuro para potenciar la red ferroviaria en todo el país.

El encuentro en el Cabildo se consolidó como un espacio de reflexión sobre el rol estratégico del transporte en la integración regional, además de poner en agenda la importancia de recuperar los trenes como motor de conectividad, producción y sostenibilidad.

La visión del Tren Solar de la Quebrada

Durante la apertura, Juan Cabrera, presidente del Tren Solar de la Quebrada, subrayó el valor de que Jujuy sea sede del evento. “Sostener y expandir el sistema ferroviario es parte del ADN de la provincia, con el crecimiento que hemos tenido a través del Tren Solar de la Quebrada, un producto icónico en el norte argentino”, afirmó.

Cabrera destacó además que la llegada de empresas de primer nivel a LatinRieles permite a Jujuy conectarse con las últimas innovaciones del sector, generando oportunidades para fortalecer la infraestructura local y consolidar a la provincia como referente en movilidad sustentable.

Jujuy, escenario estratégico para el futuro ferroviario

La organización de LatinRieles en el Cabildo no solo marcó un hito para el sector ferroviario, sino que también reforzó el posicionamiento de Jujuy como sede de eventos de relevancia nacional e internacional. Al reunir a referentes del ámbito logístico y tecnológico, la provincia mostró su capacidad de convocar y liderar debates estratégicos sobre el futuro de los trenes en Argentina.

El Tren Solar de la Quebrada, que ya se transformó en atractivo turístico y modelo de movilidad sostenible, funcionó como carta de presentación para mostrar cómo el ferrocarril puede ser parte de un proyecto integral de desarrollo económico, turístico y cultural.