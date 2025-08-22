En un año en el que la industria turística busca renovar su energía y potenciar sus destinos más representativos, Iguazú volverá a ocupar un lugar destacado en la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2025, uno de los eventos más influyentes del sector a nivel regional.

La participación del destino misionero promete no pasar desapercibida: con un stand innovador que combinará diseño, identidad y hospitalidad, Iguazú busca reafirmar su compromiso de consolidarse como una de las propuestas más elegidas de la Argentina y el mundo. Esta presencia en la feria refuerza la importancia estratégica del turismo para la economía local y muestra cómo la ciudad se mantiene en la vanguardia de la promoción turística.

Un stand que transmite naturaleza y hospitalidad

De acuerdo con lo que explicaron desde el destino, el espacio de Iguazú en FIT 2025 fue concebido para ofrecer una experiencia inmersiva. Los visitantes se encontrarán con un diseño que incorporará materiales inspirados en la selva misionera y en elementos que evocaban el movimiento del agua de las Cataratas del Iguazú, Patrimonio Natural de la Humanidad.

El stand incluirá diferentes sectores destinados a potenciar la interacción con el público y los profesionales del sector:

Un área institucional para reuniones y entrega de material promocional.

Un espacio general con 10 escritorios de atención al visitante.

Un rincón fotográfico diseñado para que los asistentes se lleven un recuerdo junto a la icónica imagen de las cataratas.

De esta manera, Iguazú apunta a que cada visitante que se acercara al stand no solo reciba información, sino que también viva una experiencia cercana, auténtica y memorable.

Estrategia de posicionamiento internacional

La participación en FIT 2025 responde a una estrategia clara: seguir fortaleciendo a Iguazú como destino competitivo en el mercado nacional e internacional. Desde el Municipio destacaron que, a pesar de las dificultades que atraviesa el país, el destino continúa creciendo gracias al trabajo articulado entre el sector público y privado, la planificación a largo plazo y la innovación constante en la oferta turística.

Este compromiso permitió mantener altos niveles de empleo en la región, consolidar temporadas positivas y posicionar a Iguazú como el destino más elegido por los viajeros argentinos.

El turismo es la principal actividad económica de Iguazú, y su presentación en FIT reafirma ese rol estratégico. La naturaleza viva de la selva, la majestuosidad de las cataratas, la calidez de su gente y la diversidad de su oferta complementaria hacen de este destino un emblema del turismo sostenible en Argentina.

Los representantes del destino subrayaron que la hospitalidad y el orgullo local son los valores que impulsan cada acción de promoción. La presencia en ferias internacionales, como la FIT, no solo permite atraer visitantes, sino también establecer vínculos con operadores, agencias y medios especializados que proyectan la marca Iguazú hacia nuevos mercados.