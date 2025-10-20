Iguazú se posiciona en Perú con la rueda de negocios Visit Misiones 2025

Con el objetivo de consolidar a Iguazú como uno de los destinos más atractivos de Sudamérica, una delegación público-privada de Misiones llevó adelante la rueda de negocios Visit Misiones - Lima 2025, un encuentro estratégico organizado por el Ministerio de Turismo provincial, con el apoyo de Flybondi y la Embajada Argentina en Perú.

El evento reunió a representantes del sector turístico peruano y argentino para fortalecer vínculos comerciales, presentar las novedades del destino y destacar la nueva conectividad aérea entre Lima y Puerto Iguazú, que comenzará a operar el 1° de diciembre de 2025 con cuatro vuelos semanales.

Promoción integral del Destino Iguazú

Durante la jornada, Eduardo Scherer, subsecretario de Marketing y Promoción de Eventos, y Sergio Maciel, director general de Estadística y Estudio de Mercado, expusieron las facilidades e incentivos que ofrece Misiones para el turismo receptivo, así como los acuerdos que potencian la conectividad regional.

La delegación misionera contó con una destacada participación del sector privado, con figuras como Patricia Durán Vaca, presidenta de AOCA, y representantes de empresas de primer nivel: Iguazú Convention Bureau, Loi Suites Iguazú, Iguazú Argentina, Eco Iguazú, Gran Meliá Iguazú, Aguas Grandes, Caracol Turismo, Village Cataratas, Hotel Saint George, Cuenca del Plata y la propia Flybondi.

El grupo de empresarios agradeció al ministro de Turismo, José María Arrúa, por impulsar las gestiones con Flybondi y el embajador argentino en Perú, Samuel Ortiz Basualdo, que permitieron concretar este encuentro de promoción internacional.

Un impulso clave para el turismo receptivo

El propósito central de la misión fue fortalecer la relación comercial y turística entre Misiones y Perú, promoviendo la llegada de más visitantes peruanos a la región de las Cataratas. Con el nuevo vuelo directo, la provincia amplía su acceso a un mercado estratégico y facilita el desarrollo de experiencias vinculadas con la naturaleza, la cultura guaraní, el turismo de eventos, la gastronomía y la aventura.

Durante la rueda de negocios, los representantes misioneros mantuvieron reuniones personalizadas con agencias de viajes peruanas para presentar circuitos integrados y nuevas propuestas que refuercen la identidad de Misiones como destino sostenible y diverso.

Internacionalización turística de Misiones

Esta acción forma parte del proceso de internacionalización turística que el Gobierno provincial viene impulsando en los últimos años. En la FIT 2025, celebrada en Buenos Aires, el gobernador Hugo Passalacqua y el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, habían anunciado oficialmente la nueva conexión aérea Lima–Iguazú.

Passalacqua destacó que “esta ruta no solo acerca Misiones a Perú, sino que nos conecta con más de 70 destinos adicionales, ampliando nuestras oportunidades de desarrollo turístico y económico”.

Asimismo, subrayó que Misiones posee “una de las siete maravillas naturales del mundo, más de 250 saltos de agua y el 52% de la biodiversidad de Argentina”, lo que la convierte en un referente internacional del turismo de naturaleza y aventura.

Por su parte, Scioli valoró la participación activa de la provincia en los eventos de promoción, calificándola como “una de las más atractivas para la inversión turística”, y resaltó el rol del turismo receptivo como generador de empleo y desarrollo regional.

Un nuevo puente aéreo para la región

El vuelo Lima/Iguazú, que operará los lunes, miércoles, viernes y domingos, ya se encuentra disponible con tarifas promocionales desde USD 316 ida y vuelta en el sitio oficial de Flybondi.

Esta nueva ruta consolida a Misiones como una puerta de entrada a la Selva Paranaense y al corazón del Mercosur, fortaleciendo la integración turística sudamericana y proyectando a Iguazú como un destino competitivo y sostenible en el mapa global de los viajes.