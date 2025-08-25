Iguazú potencia su perfil como destino sede de eventos deportivos

Puerto Iguazú, reconocido mundialmente por sus Cataratas, comienza a ganar terreno en un nuevo frente: el de los eventos deportivos. El reciente paso del AJPP Tour 2025, uno de los circuitos nacionales más prestigiosos del pádel, no solo dejó un espectáculo de alto nivel, sino que reafirmó la capacidad del destino para posicionarse como sede de competencias internacionales.

El torneo reunió a destacados jugadores y marcó un punto de inflexión en la estrategia de diversificación turística de la ciudad. Con un estadio colmado de público, servicios turísticos de excelencia y una organización elogiada por atletas y dirigentes, Iguazú dejó en claro que está preparado para mucho más que recibir visitantes atraídos por la naturaleza.

Un torneo que marca tendencia

La final del AJPP Tour fue un verdadero show deportivo. Leo Augsburger y Facundo López se consagraron campeones tras imponerse a Thiago Mayerna y Francisco Britos en un partido vibrante. Más allá de la competencia en la cancha, el evento se convirtió en una oportunidad para mostrar la calidad de la infraestructura local y el compromiso de la comunidad con el deporte.

Los propios jugadores destacaron la organización impecable, el nivel de los espacios deportivos y la hospitalidad recibida durante su estadía. Este tipo de reconocimientos fortalecen la proyección de Iguazú en un segmento turístico en constante crecimiento: el turismo deportivo.

El turismo deportivo como motor de desarrollo

Según datos de ONU Turismo, este segmento ya representa alrededor del 10 % del gasto turístico global y proyecta un crecimiento del 17,5 % hacia 2030. Esto implica no solo la llegada de atletas, sino también de acompañantes, equipos técnicos y espectadores que generan un importante movimiento económico en los destinos sede.

En Iguazú, la sinergia entre deporte y turismo fue evidente. Hoteles, restaurantes, operadores y prestadores de servicios se sumaron para garantizar que el evento fuese exitoso en todos los aspectos. La conjunción del capital humano local con la infraestructura existente confirma que el destino tiene mucho para ofrecer en esta nueva faceta.

El respaldo institucional y privado

La realización del AJPP Tour en Iguazú fue posible gracias al trabajo conjunto de Cataratas Pádel, El Flaco Pádel, el municipio y organismos provinciales, con el apoyo activo del sector turístico local. Este modelo de colaboración muestra que la articulación entre actores públicos y privados es clave para consolidar a Iguazú como plaza deportiva de primer nivel.

“El desarrollo de este tipo de competencias nos permite demostrar que Iguazú está preparado no solo para recibir turistas tradicionales, sino también para albergar grandes eventos deportivos que impulsan la economía y fortalecen a la comunidad”, señaló Leopoldo Lucas, presidente del ITUREM.

Iguazú, un destino en expansión

Con este nuevo paso, Puerto Iguazú amplía su propuesta de valor. A la belleza natural de las Cataratas se suma ahora la posibilidad de consolidarse como sede de campeonatos nacionales e internacionales, generando beneficios que trascienden lo turístico para impactar en el desarrollo social y cultural de la región.

“Desde Iguazú, celebramos este avance y renovamos el compromiso de seguir apoyando iniciativas que inspiran a nuestra comunidad y promueven el desarrollo a través del deporte y el turismo”, concluyó Lucas.

El éxito del AJPP Tour 2025 no fue solo un triunfo deportivo: fue la confirmación de que Iguazú está listo para convertirse en un destino referente del turismo deportivo en América Latina.