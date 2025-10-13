Iguazú inaugura un centro de eventos que transformará el turismo de reuniones

Puerto Iguazú dio un paso decisivo hacia la consolidación del turismo de reuniones con la inauguración oficial del Centro de Eventos Iryapú, un complejo que redefine la infraestructura de congresos y convenciones en el norte argentino. El proyecto, impulsado por Grupo CT Hoteles, demandó una inversión cercana a los 30 millones de dólares y representa uno de los desarrollos más ambiciosos de los últimos años en la región.

Ubicado en plena Selva Iryapú, a pocos minutos de las Cataratas del Iguazú, el nuevo espacio combina diseño sustentable, tecnología de última generación y un entorno natural único. Con este proyecto, Misiones se posiciona en el mapa internacional de eventos, ofreciendo un centro capaz de competir con los grandes polos de reuniones de Argentina y Sudamérica.

Un proyecto estratégico con impacto regional

La inauguración del Centro de Eventos Iryapú, realizada el 10 de octubre, contó con la presencia del gobernador Hugo Passalacqua, el presidente de la Cámara de Representantes Oscar Herrera Ahuad, el intendente de Puerto Iguazú Claudio Filippa, y el titular del ITUREM, Leopoldo Lucas, además de referentes empresariales y cámaras del sector turístico.

Durante el acto, Sergio Abalo, CEO de CT Group, destacó el carácter transformador del proyecto:

“Este centro nació del destino y para el destino. Beneficiará a todos los rubros y fortalecerá la integración regional entre Argentina, Brasil y Paraguay. Es el lugar ideal para consolidar a Iguazú como un polo de eventos del Mercosur”.

Con una superficie total de 600 hectáreas, el complejo prioriza el bajo impacto ambiental y la integración visual con la selva, siguiendo criterios de sustentabilidad que marcan tendencia en la industria. Abalo también subrayó que “Puerto Iguazú atrae turismo todo el año, por lo que invertir aquí significa apostar al crecimiento continuo de la región”.

Capacidad, diseño y sostenibilidad

El Centro de Eventos Iryapú fue diseñado para albergar hasta 10.000 asistentes, lo que multiplica la capacidad operativa del destino y permite organizar congresos, ferias, recitales y convenciones de gran magnitud. De esta forma, Iguazú podrá competir con los principales centros de reuniones de Argentina, como Buenos Aires y Mendoza, y con los de Brasil, donde Foz de Iguazú ocupa el tercer lugar nacional en el segmento MICE, detrás de San Pablo y Río de Janeiro.

“Esta inauguración alcanza una dimensión histórica —expresó Abalo—. Nos posiciona en igualdad de condiciones con los grandes centros de eventos del país y la región. La inversión no solo genera infraestructura, sino que impulsa toda la cadena económica vinculada al turismo de reuniones”.

Iguazú, nuevo protagonista del turismo MICE

El impacto de esta obra ya comienza a sentirse. Misiones fue confirmada como sede del Congreso Internacional de Oftalmología 2027, un evento que convocará a más de 5.000 participantes de distintos países y que, sin este nuevo espacio, no hubiera podido realizarse en la provincia.

Para Leopoldo Lucas, presidente del ITUREM, la apertura del Centro Iryapú “marca un antes y un después para el destino. No solo generará empleo y oportunidades, sino que impulsará el movimiento económico y la proyección internacional de Iguazú”.

El nuevo complejo se integra a una red de servicios turísticos de primer nivel —hoteles, restaurantes, transporte y actividades— que fortalecen la oferta del destino durante todo el año. Además, consolida a Misiones como referente en sostenibilidad y planificación turística, en línea con las tendencias globales de eventos verdes y turismo responsable.

Un futuro prometedor para el desarrollo del destino

Con la apertura del Centro de Eventos Iryapú, Puerto Iguazú se consolida como un hub regional de turismo de reuniones, capaz de atraer congresos internacionales, generar empleo de calidad y potenciar la economía local.

En palabras de Abalo, “hoy Iguazú puede competir en otra liga”. Y esa nueva liga combina naturaleza, infraestructura y visión estratégica para proyectar a Misiones hacia un futuro sostenible y globalmente conectado.