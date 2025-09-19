La Patagonia argentina es una geografía de superlativos. Un territorio vasto y salvaje que abraza la inmensidad, desde las extensas llanuras de La Pampa hasta los confines de Tierra del Fuego. Más que un destino, es una promesa: la de un viaje que te lleva a los límites de la civilización y te conecta con la naturaleza en su estado más puro. Lagos glaciares, montañas desafiantes, estepas infinitas y cielos que parecen tocar la tierra, la Patagonia es un llamado a la aventura, a la contemplación y a la exploración de lo desconocido. La región patagónica está compuesta por seis provincias, cada una con una identidad y un encanto particular.

Neuquén, donde la Patagonia se vuelve andina

Bosques milenarios, lagos de aguas cristalinas y picos nevados definen un paisaje que invita tanto al descanso como a la aventura. San Martín de los Andes, a orillas del lago Lácar, es una de las puertas de entrada más icónicas. Desde allí parte la Ruta de los Siete Lagos, un recorrido panorámico que une la ciudad con Villa La Angostura, bordeando espejos de agua rodeados de montañas.

Río Negro, tierra de contrastesDel verde intenso de la cordillera a la inmensidad del océano Atlántico, Río Negro es una provincia de contrastes. Su ciudad emblema, San Carlos de Bariloche, es sinónimo de naturaleza, aventura y hospitalidad. Rodeada por el Parque Nacional Nahuel Huapi, combina cerros, lagos y bosques con una amplia infraestructura turística que la convierte en destino ideal durante todo el año.

Santa Cruz, un viaje al corazón del hieloEl Parque Nacional Los Glaciares, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, alberga a gigantes de hielo que se extienden hasta donde alcanza la vista. El más famoso es el Glaciar Perito Moreno, una masa de hielo en movimiento constante que avanza y retrocede frente a los ojos de los visitantes. Sus desprendimientos, que caen con estruendo sobre las aguas del lago Argentino, son uno de los espectáculos naturales más impactantes del planeta.

Highlights Patagonia