Córdoba será sede de los Premios Bitácoran y nacen los Premios Bitácora Córdoba

Este martes, a las 13 horas, el stand de Córdoba en la Feria Internacional de Turismo (FIT) fue el lugar elegido para anunciar oficialmente dos hitos que marcarán un antes y un después en la agenda turística del país: la llegada de los Premios Bitácora 2025 a la provincia mediterránea y la primera edición de los Premios Bitácora Córdoba.

El lanzamiento estuvo encabezado por Marcelo Frontale, director de Mensajero Turístico, quien destacó que Córdoba “es una provincia turística por excelencia”; y por Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo, quien agradeció la decisión de trasladar a la provincia una distinción considerada un emblema del sector: “Es un orgullo que Córdoba sea sede de los Bitácora. Este será el disparador para que otras provincias se sumen a la idea de tener su propia gala”, aseguró.

Una gala histórica en el interior del país

Por primera vez desde su creación en 2006, los Premios Bitácora —considerados los galardones más prestigiosos del turismo argentino— dejarán Buenos Aires para celebrarse en el interior. El 26 de noviembre, el Centro de Convenciones Córdoba será sede de una gala federal que reunirá a los principales actores de la industria: funcionarios, operadores, agencias, empresarios y representantes internacionales.

La votación, como es tradición, estará en manos de los propios profesionales del turismo, quienes podrán participar tanto de manera online como en el stand de Córdoba en FIT.

Nace Bitácora Córdoba

Un día antes, el 25 de noviembre, Córdoba inaugurará su propia versión local: los Premios Bitácora Córdoba, pensados para distinguir a destinos, empresas y referentes provinciales que impulsan el posicionamiento de la provincia en el plano nacional e internacional.

La iniciativa refuerza la estrategia de Córdoba de consolidarse como sede de grandes eventos y, al mismo tiempo, abre la puerta a que otras provincias desarrollen sus propios reconocimientos turísticos.

Córdoba, epicentro del turismo 2025

Con dos noches consecutivas de premiación, el Centro de Convenciones Córdoba se prepara para convertirse en el escenario más importante del turismo argentino en 2025. Como señaló Capitani, se trata de “un evento de jerarquía que pone en valor el esfuerzo de quienes hacen grande al turismo cordobés y argentino”.