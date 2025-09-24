Córdoba se convierte en sede de un encuentro histórico

Córdoba vive un momento clave en su posicionamiento turístico internacional al convertirse en la sede de la Convención Anual de Braztoa 2025, que se desarrolla del 23 al 27 de septiembre. Se trata de la primera vez que este prestigioso encuentro de la Asociación Brasileña de Operadores de Turismo se realiza en suelo cordobés, un hecho que marca un antes y un después en la estrategia de la provincia para atraer visitantes internacionales.

Durante cinco días, alrededor de 70 representantes del mercado turístico brasileño recorren los principales atractivos cordobeses, participan de experiencias culturales y gastronómicas, y mantienen reuniones con prestadores locales. De esta manera, Córdoba fortalece su presencia en un mercado estratégico como el brasileño, clave para dinamizar el turismo receptivo y generar nuevas oportunidades de negocios.

¿Qué es Braztoa y por qué su llegada a Córdoba es estratégica?

Braztoa reúne a 86 empresas asociadas, incluidas las 56 operadoras más relevantes del turismo emisivo de Brasil, además de prestadores de servicios turísticos y compañías de asistencia al viajero. Su convención anual es un espacio de encuentro en el que se definen alianzas, se consolidan negocios y se generan vínculos directos entre destinos y operadores.

La presencia de Braztoa en Córdoba representa un paso decisivo para que la provincia expanda su llegada al público brasileño, especialmente tras la recuperación de la conectividad aérea directa entre ambos destinos. Este evento es visto como un trampolín que permitirá multiplicar los flujos turísticos y ampliar la visibilidad internacional del destino.

Recorridos, reuniones y experiencias

El programa de actividades diseñado para los operadores brasileños incluye viajes de familiarización, instancias de intercambio con agentes de viajes locales y encuentros de networking con prestadores del sector.

Los participantes recorrerán los principales atractivos turísticos de Córdoba, desde las Sierras y el Camino de las Estancias Jesuíticas hasta experiencias urbanas en la capital provincial, además de degustaciones gastronómicas y actividades culturales.

El cronograma también contempla reuniones privadas con empresarios cordobeses para consolidar acuerdos comerciales y explorar oportunidades conjuntas en materia de turismo receptivo.

Palabras de las autoridades

Durante la conferencia de prensa de apertura, Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo, destacó el impacto de la convención: “Es la puesta en marcha de la segunda etapa de lo que Córdoba se propuso. La primera tuvo que ver con recuperar la conectividad aérea directa con Brasil y destinos que nos permitieran entrar en esta segunda etapa, que es poder tener a Braztoa. Es un paso estratégico, clave, que no solo fortalece la búsqueda de turismo internacional, sino que pone en eje, a pesar del contexto económico, la decisión de Córdoba de no claudicar en la búsqueda del turista extranjero y consolidar un mercado clave como es el brasileño”.

Por parte de Braztoa, tanto Fabiano Camargo (presidente del Consejo de Administración) como Marina Figueiredo (presidenta ejecutiva) coincidieron en remarcar la importancia de conocer de primera mano la oferta turística cordobesa y destacaron el interés de los operadores en establecer lazos de largo plazo con el destino argentino.

La mesa de apertura contó con la participación de representantes de la Agencia Córdoba Turismo, Braztoa y la Cámara de Turismo de la Provincia de Córdoba, en un gesto que refleja la articulación público-privada en torno a un mismo objetivo: atraer más visitantes internacionales, generar empleo y dinamizar la economía provincial.

Con esta convención, Córdoba no solo reafirma su compromiso con la promoción turística internacional, sino que también demuestra que cuenta con la infraestructura, los atractivos y la conectividad necesarios para posicionarse entre los destinos más competitivos de Sudamérica.