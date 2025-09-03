Córdoba amplía su conectividad con nuevas rutas y más frecuencias

Córdoba continúa consolidándose como un eje estratégico en la conectividad aérea del país. En el marco de una reunión con autoridades de turismo provincial, JetSmart confirmó un plan de expansión que incluye nuevas rutas internacionales, incremento de frecuencias en su corredor más demandado y una red fortalecida de destinos nacionales.

El anuncio posiciona a la aerolínea low cost como un actor clave para el desarrollo turístico y económico cordobés, con una propuesta que combina tarifas accesibles, flota moderna y un esquema de crecimiento sostenido. De esta manera, la provincia no solo gana más opciones de viaje para sus habitantes, sino que también se consolida como un hub atractivo para visitantes nacionales y extranjeros.

Más vuelos a Buenos Aires y consolidación en cabotaje

Uno de los puntos centrales del anuncio fue el aumento progresivo de frecuencias en la ruta Córdoba/Buenos Aires, que alcanzará hacia fines de 2025 un total de 33 vuelos semanales. Con este crecimiento, JetSmart se consolida como la segunda aerolínea más elegida por los cordobeses, fortaleciendo la conectividad con el principal centro aéreo del país.

La compañía destacó que Córdoba es una de las provincias más relevantes dentro de su red de cabotaje y que seguirá siendo prioritaria en sus planes de expansión.

Nueva conexión directa entre Córdoba y Río de Janeiro

Otra de las grandes novedades es el lanzamiento del vuelo directo Córdoba–Río de Janeiro, previsto para el 2 de octubre de 2025. La ruta contará inicialmente con cuatro frecuencias semanales, que se ampliarán a cinco a partir de enero de 2026.

Con esta conexión, los cordobeses tendrán la posibilidad de disfrutar escapadas o estadías prolongadas en uno de los destinos turísticos más emblemáticos de Brasil, con la ventaja de un servicio directo sin necesidad de pasar por Buenos Aires.

Conexiones internacionales y destinos turísticos clave

El plan de expansión también contempla la integración de Córdoba con importantes puntos de la región. Actualmente, los pasajeros de la provincia pueden volar hacia Asunción, Lima y Florianópolis, además de acceder a una red de rutas internas hacia destinos turísticos de primer nivel como Ushuaia, El Calafate, San Martín de los Andes y Bariloche.

De este modo, JetSmart contribuye a que Córdoba funcione como un nodo de distribución aérea tanto para viajes de placer como corporativos, potenciando la llegada de turistas internacionales.

Flota moderna y compromiso con el desarrollo local

La operación de JetSmart en Córdoba se apoya en una flota compuesta por aviones Airbus A320 y A321, reconocidos por Skytrax y ch-aviation como la más joven de Sudamérica, con un promedio de 3,19 años de antigüedad.

Además, la aerolínea mantiene una alianza estratégica con la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA), lo que refuerza su compromiso con la generación de empleo y el impulso a la industria nacional vinculada a la aviación.

Córdoba celebra el fortalecimiento de su conectividad

El presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, celebró los anuncios y resaltó su impacto positivo en la economía provincial:

“Cada nueva ruta que llega a nuestra provincia no solo fortalece la conectividad, también abre oportunidades para que más turistas nos visiten y para que Córdoba se siga consolidando como un destino de excelencia a nivel nacional e internacional”.

Un paso más en la expansión de JetSmart

Con tarifas competitivas, un modelo de operación eficiente y una visión orientada a expandir la conectividad, JetSmart afianza su presencia en Córdoba. Las nuevas frecuencias, la conexión internacional a Río de Janeiro y la ampliación de la red de rutas nacionales confirman el rol central que la provincia ocupa en la estrategia de crecimiento de la compañía.

La apuesta de JetSmart no solo beneficia a los pasajeros cordobeses, sino que también proyecta a Córdoba como un punto de referencia en la conectividad aérea regional.