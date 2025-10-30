Ciudad de Buenos Aires llevó su propuesta turística a Neuquén

La Ciudad de Buenos Aires continúa fortaleciendo su presencia en el interior del país con una estrategia de promoción que busca consolidar su posicionamiento como destino líder en cultura, entretenimiento y grandes eventos. En esta oportunidad, la capital presentó en Neuquén sus principales atractivos turísticos, novedades y experiencias, en una jornada que reunió a referentes del sector público y privado de ambas provincias.

El encuentro, desarrollado en el Espacio Duam, permitió que agencias de viajes y prestadores neuquinos conocieran de primera mano la variada oferta que Buenos Aires tiene para los visitantes durante todo el año. Entre los anuncios destacados, se mencionó la próxima inauguración del Mirador Obelisco, una nueva experiencia turística que promete convertirse en uno de los puntos panorámicos más atractivos del país, y las propuestas innovadoras como AeroBlue, que refuerzan el perfil moderno y vanguardista de la ciudad.

Un encuentro para potenciar el turismo nacional

La presentación contó con la participación de Lila Bacigalupo, directora general de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, quien encabezó la delegación porteña. En representación de Neuquén, estuvieron presentes Gustavo Fernández Capiet, ministro de Turismo provincial; Silvana Cerda, subsecretaria de Turismo; Daniela Gorriz, directora general de Capacitación, Networking y Misiones Comerciales e Internacionales de NeuquénTur; y Mariana Ortega, directora general de Promoción de la misma entidad.

A su vez, asistieron representantes del sector privado de Buenos Aires, entre ellos la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC), Buenos Aires Bus, Estuario del Plata, Holiday Inn Express Puerto Madero y el Jardín Japonés, quienes compartieron sus propuestas con operadores locales.

“Estos encuentros son clave para continuar fomentando la llegada de turistas a Buenos Aires y consolidar los mercados estratégicos de nuestro destino. Para eso, es fundamental comunicar de forma permanente todas las novedades de la Ciudad, pero también seguir mostrando los atractivos tradicionales”, expresó Bacigalupo durante su presentación.

Cultura, gastronomía y experiencias: los pilares de la promoción porteña

Durante la jornada, se llevó a cabo una instancia de networking en la que más de 30 agencias de viajes neuquinas pudieron conocer servicios, experiencias y novedades de la Ciudad de Buenos Aires. El evento culminó con una degustación gastronómica que incluyó propuestas en coctelería y cafetería, representativas de la identidad culinaria porteña.

Esta acción forma parte de una campaña de promoción cruzada entre Buenos Aires y Neuquén, con el objetivo de fortalecer el turismo interno y generar alianzas estratégicas entre destinos argentinos.

Buenos Aires, una ciudad de experiencias todo el año

La capital argentina se posiciona como un destino de experiencias integrales, con más de 7.000 locales gastronómicos, 287 teatros, 380 librerías y 150 museos, además de una agenda cultural y deportiva que se renueva constantemente.

Recientemente, la Ciudad de Buenos Aires fue elegida Capital Mundial del Deporte, reconocimiento que refuerza su liderazgo en la organización de eventos internacionales y en la promoción de un estilo de vida activo y participativo.

Con estas acciones, Buenos Aires busca seguir conectando con nuevos públicos, fortaleciendo el turismo nacional y mostrando que su diversidad cultural, gastronómica y artística la convierte en un destino imperdible para los viajeros de todo el país.