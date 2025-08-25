Ciudad de Buenos Aires lanza campaña turística: BA. Abierto todo el año

Ciudad de Buenos Aires redobla su estrategia de posicionamiento internacional con el lanzamiento de BA. Abierto todo el año, una propuesta del Ente de Turismo porteño que invita a descubrir la capital argentina más allá del calendario tradicional. El objetivo es mostrar que cada estación ofrece una versión distinta de la ciudad y que la experiencia turística no se limita únicamente a los períodos de mayor afluencia.

Con una agenda cultural diversa, una gastronomía reconocida mundialmente, cientos de espacios verdes y una intensa vida nocturna, Buenos Aires se consolida como un destino vibrante, capaz de atraer visitantes durante los 365 días del año. Esta iniciativa apunta no solo a seducir a los viajeros, sino también a fortalecer el vínculo con el sector privado, clave en la consolidación de la oferta turística local.

Buenos Aires, una ciudad que no descansa

La capital argentina se destaca por una identidad única que combina tradición y modernidad. Con más de 7.000 locales gastronómicos, 287 teatros, 380 librerías y 150 museos, Buenos Aires ofrece una experiencia completa que trasciende temporadas.

Según explicó Lucía Aranda, directora general de Comunicación y Observatorio Turístico del Ente de Turismo, “esta nueva campaña nos permite mostrar que la Ciudad es un destino vibrante con propuestas que se pueden disfrutar en cualquier momento del día durante todo el año. Queremos transmitir que Buenos Aires no se toma vacaciones, y que siempre hay planes para todos los turistas”.

Estrategia de comunicación multicanal

Para llevar adelante la campaña, el Ente de Turismo porteño desplegó un abanico de recursos en distintos medios. La propuesta incluye spots audiovisuales para televisión y redes sociales, banners digitales, cartelería urbana, cápsulas para plataformas digitales, radio y Spotify.

El objetivo es alcanzar tanto a potenciales visitantes internacionales como a turistas nacionales y residentes del Área Metropolitana, quienes también forman parte del circuito de consumo cultural y de entretenimiento de la Ciudad. La iniciativa busca generar un mensaje consistente que muestre a Buenos Aires como un destino activo y versátil, sin importar la época del año.

Experiencias todo el año

Uno de los ejes de la campaña es reforzar la idea de que cada estación ofrece un atractivo diferencial. El otoño invita a recorrer los parques con su característico follaje, el invierno suma el encanto de los cafés y propuestas culturales en espacios cerrados, la primavera multiplica festivales al aire libre y el verano potencia actividades nocturnas, gastronomía y shows en plazas y anfiteatros.

Además, la Ciudad mantiene un calendario de eventos nacionales e internacionales que contribuyen a su dinamismo turístico, desde festivales de música y teatro hasta grandes encuentros deportivos. De hecho, Buenos Aires fue reconocida como Capital Mundial del Deporte 2027, un título que refuerza su liderazgo en la organización y promoción de actividades de gran escala.

Con esta campaña, el Ente de Turismo porteño busca fortalecer el posicionamiento de Buenos Aires como un destino abierto, diverso e inclusivo. La idea es que cada visitante encuentre planes a su medida, ya sea explorando su historia y arquitectura, sumergiéndose en su vida cultural o disfrutando de su oferta gastronómica.

De esta manera, “BA. Abierto todo el año” no solo invita a redescubrir la ciudad en cada visita, sino que también consolida a Buenos Aires como una de las capitales culturales y turísticas más atractivas de la región, preparada para recibir viajeros de todo el mundo en cualquier momento del año.