La Ciudad de Buenos Aires incorporará a partir del 1.° de noviembre una experiencia que promete transformar la forma de mirar su paisaje urbano. Por primera vez en casi nueve décadas, el Obelisco, símbolo indiscutido de la capital argentina, abrirá sus puertas al público con un mirador panorámico en su cima.

Si bien desde hace unos meses, prensa, autoridades y algunos vecinos de la ciudad pudieron disfrutar de esta experiencia, el próximo mes ya estará disponible para el público en general.

El nuevo atractivo, que combina patrimonio, tecnología y turismo, permitirá disfrutar una vista de 360 grados de la Ciudad, al estilo de los grandes observatorios urbanos del mundo. Con esta iniciativa, el Gobierno porteño busca consolidar a Buenos Aires como un destino de experiencias que se reinventa constantemente para atraer tanto a visitantes locales como internacionales.

Comenzó la preventa de entradas

El Gobierno de la Ciudad anunció el inicio de la preventa de tickets para acceder al Mirador Obelisco a través del sitio oficial miradorobelisco.com.ar. Desde el 1.º de noviembre, el monumento abrirá al público todos los días, de 9 a 17 horas, ofreciendo turnos rotativos de 15 minutos.

La tarifa de ingreso será de $18.000 para residentes argentinos, con acreditación de documento, y de $36.000 para turistas extranjeros. Los grupos estarán conformados por un máximo de cuatro personas por ascenso, lo que garantizará una experiencia segura y personalizada.

Un proyecto que combina historia, innovación y accesibilidad

“El mirador panorámico es un nuevo atractivo turístico que cambiará la manera de ver nuestra Ciudad y su patrimonio, como en las grandes metrópolis del mundo”, destacó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, durante la presentación del proyecto en la Feria Internacional de Turismo (FIT), uno de los eventos más importantes del sector a nivel global.

El lanzamiento también contó con la participación del presidente del Ente de Turismo de Buenos Aires, Valentín Díaz Gilligan, quien celebró la apertura como “un hito turístico y cultural que posiciona a la Ciudad en el circuito global de grandes miradores urbanos”.

Dentro del Obelisco se instaló un ascensor vidriado que permitirá ascender y descender hasta la parte superior del monumento. La estructura, adaptada a los estándares de seguridad y accesibilidad, fue diseñada para preservar la integridad arquitectónica de este Monumento Histórico Nacional, manteniendo su valor patrimonial y simbólico.

Una experiencia inmersiva en el corazón de la Ciudad

El Mirador Obelisco no solo ofrecerá una panorámica única, sino también una propuesta cultural y educativa. En su interior se instalaron paneles con información sobre la historia del monumento, su construcción y el proceso de restauración que permitió habilitarlo al público.

Además, la base del Obelisco contará con un espacio operativo que brindará asistencia a turistas y vecinos, reforzando el compromiso de la Ciudad con la atención y el servicio de calidad al visitante.

El proyecto fue adjudicado en agosto de 2025 a la Unión Transitoria Autotransporte Andesmar, empresa responsable de la operación y mantenimiento del mirador por un plazo de cinco años. El contrato contempla un canon mensual destinado a recuperar la inversión realizada por el Gobierno porteño para la puesta en valor del monumento.

Buenos Aires, una ciudad de experiencias todo el año

Con esta nueva atracción, la Ciudad reafirma su identidad como un destino urbano vibrante y diverso. Buenos Aires invita a descubrir sus más de 7000 locales gastronómicos, sus 287 teatros, 380 librerías y 150 museos, junto con una agenda cultural en constante movimiento que incluye espectáculos musicales, ferias y festivales a lo largo de todo el año.

La apertura del Mirador Obelisco no solo representa una nueva manera de mirar Buenos Aires desde las alturas, sino también una oportunidad para seguir mostrando al mundo la energía, la creatividad y el valor patrimonial que definen a la capital argentina.