Ciudad de Buenos Aires apuesta por la transformación digital del turismo

Ciudad de Buenos Aires avanza en su estrategia para consolidarse como un destino turístico inteligente y competitivo a nivel global. En línea con esta visión, el Ente de Turismo porteño organizó la jornada La Nueva Era de la Hospitalidad: Digitalización de la gestión con tecnología de vanguardia, un encuentro orientado a impulsar la modernización de hoteles y hostels mediante la adopción de herramientas tecnológicas.

El evento reunió a empresarios, emprendedores y especialistas del ecosistema turístico con el objetivo de fortalecer el posicionamiento de Buenos Aires como un destino innovador, capaz de ofrecer experiencias únicas y servicios adaptados a las nuevas demandas digitales de los viajeros.

Una jornada enfocada en la innovación tecnológica

Durante el encuentro, expertos en tecnología y hospitalidad compartieron casos de éxito y tendencias globales vinculadas al uso de inteligencia artificial, asistentes virtuales, automatización de procesos y pagos digitales. Estas herramientas, explicaron los disertantes, no solo mejoran la eficiencia operativa, sino que también elevan la calidad de la experiencia de los huéspedes.

“Estos encuentros son una oportunidad para potenciar la experiencia de quienes nos visitan durante todo el año. Al finalizar esta jornada, contaremos con más y mejores herramientas para seguir fortaleciendo la oferta y consolidar el turismo como motor del desarrollo económico de nuestra Ciudad”, destacó Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo porteño.

Entre los participantes se destacaron Eduardo Ponce (CEO de Nodo58), Nicolás “Tato” Germen (director de Nomads in BA), Gonzalo Revilla Cornejo (especialista en tokens y blockchain), Santiago Esmoris (cofundador de WeSpeak), Matías Jerbic (director comercial de TravelBot), Matías Gorganchian (cofundador de kamiPay) y Candela Fazzano (líder de ecosistema en Ethereum Foundation).

Un paso más hacia el modelo de Destino Turístico Inteligente

El encuentro formó parte del ciclo de charlas del programa de Destino Turístico Inteligente (DTI) que impulsa el Ente de Turismo de la Ciudad. Esta iniciativa busca promover el intercambio de experiencias entre el sector público y privado en ejes como gobernanza, sostenibilidad, accesibilidad e innovación tecnológica.

El desarrollo del modelo DTI posiciona a Buenos Aires dentro de las ciudades pioneras en América Latina en aplicar tecnología al turismo, con el propósito de optimizar la gestión del destino y mejorar la experiencia de los visitantes.

El sector hotelero, clave para la economía turística

El sector hotelero concentra más del 10% del empleo turístico en la Ciudad de Buenos Aires. Por eso, la digitalización se presenta como una herramienta fundamental no solo para agilizar los procesos de gestión interna, sino también para generar mayor competitividad y sostenibilidad económica a largo plazo.

De acuerdo con el Ente de Turismo, los procesos de innovación digital permitirán a los establecimientos optimizar la administración de reservas, automatizar tareas, personalizar servicios y fortalecer su presencia en línea, aspectos decisivos para atraer a los nuevos perfiles de turistas hiperconectados.

Buenos Aires, destino en constante evolución

Con una amplia oferta cultural, gastronómica y hotelera, Buenos Aires continúa posicionándose como un destino en permanente transformación. La ciudad trabaja para integrar las últimas tecnologías en la gestión turística, ofreciendo experiencias inmersivas y servicios de vanguardia que enriquecen la estadía de los visitantes.

La digitalización del sector hotelero representa un nuevo paso en esa dirección: una apuesta por la innovación, la eficiencia y la sostenibilidad, pilares que consolidan a la Ciudad de Buenos Aires como referente regional en turismo inteligente.