Catamarca gana protagonismo en el turismo nacional

En cada edición del Travel Sale, los viajeros argentinos buscan las mejores oportunidades para concretar su próxima escapada. Este año, la sorpresa la dio Catamarca, que logró ubicarse entre los 10 destinos más vendidos del país durante la campaña de ofertas online realizada del 25 al 31 de agosto de 2025.

La información fue confirmada por la organización de la iniciativa digital, que reúne a agencias de viajes y operadores de todo el país. El dato no es menor: un 63 % de las ventas se concentró en destinos nacionales, y Catamarca alcanzó el noveno lugar del ranking, detrás de clásicos como Bariloche, Iguazú, Salta, El Calafate, Ushuaia, Mendoza, Neuquén y Jujuy.

Estrategia provincial para potenciar la visibilidad

Por segundo año consecutivo, el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca respaldó a las agencias locales para que pudieran sumarse al Travel Sale. Esta acción incluyó apoyo institucional y acceso a herramientas que facilitaron la participación en la vidriera digital más importante de la industria.

En total, fueron 10 agencias catamarqueñas las que ofrecieron paquetes, excursiones y experiencias con facilidades de pago como 6 y 12 cuotas sin interés. También se destacaron las promociones de 4x3 en excursiones y 3x2 en actividades de montaña, atractivos que captaron la atención de quienes buscan vivir experiencias diferentes en sus viajes.

Promociones y picos de consultas

Durante la semana del evento, las agencias reportaron un notable incremento en consultas y reservas. En algunos casos, las ventas se concretaron de inmediato, mientras que en otros quedaron operaciones en proceso de cierre posterior. Además de las propuestas locales, agencias nacionales también incluyeron productos vinculados al destino Catamarca en sus catálogos, lo que amplió aún más la visibilidad de la provincia.

Los atractivos más buscados por los viajeros

Entre las propuestas más consultadas por los turistas se destacaron tres polos de gran potencial:

Puna y Volcanes, con paisajes únicos que combinan montañas, salares y lagunas de altura.

Tinogasta y Fiambalá, reconocidos por su ruta del vino, termas y los imponentes seismiles.

Valle Central, epicentro cultural y puerta de entrada a la provincia.

Estos destinos reflejan la diversidad natural y cultural que Catamarca ofrece, posicionándose como una alternativa cada vez más competitiva frente a los clásicos del turismo argentino.

Declaraciones oficiales y proyección a futuro

La secretaria de Gestión Turística, Evangelina Quarín, destacó la importancia de haber estado presentes en la campaña nacional:

“Es muy importante este aporte que hace el Estado Provincial de facilitar el acceso a herramientas como el Travel Sale, para que el sector privado pueda visibilizarse. Más allá de las ventas, sabemos que a las agencias locales les sirve esta vidriera para seguir promocionando y posicionando a Catamarca como uno de los destinos turísticos más importantes del país”.

El resultado obtenido demuestra que las acciones conjuntas entre el sector público y privado son clave para potenciar la llegada de turistas y consolidar el lugar de Catamarca en el mapa turístico nacional.

Una vidriera que potencia los viajes

El Travel Sale se ha consolidado como una de las campañas de ventas más influyentes del sector turístico en Argentina, generando miles de consultas y compras online en cada edición. Para Catamarca, haber ingresado en el top 10 de destinos más vendidos representa un logro estratégico y una oportunidad para seguir creciendo en el mediano plazo.

Con paisajes únicos, propuestas culturales y una gastronomía en expansión, la provincia no solo ganó visibilidad en esta edición, sino que también reafirmó su potencial para atraer a viajeros de todo el país.