Catamarca deslumbró en FIT 2025 con experiencias sensoriales y degustaciones

Catamarca volvió a sorprender en la Feria Internacional de Turismo (FIT 2025), realizada del 27 al 30 de septiembre en el predio de La Rural en Buenos Aires, con una propuesta que invitó a los visitantes a descubrir su cultura y paisajes a través de los cinco sentidos.

Con un stand ubicado en el espacio del Norte Argentino, el destino desplegó un abanico de experiencias que integraron sabores, aromas, texturas, sonidos y tradiciones, generando un gran interés tanto en el público general como en los operadores nacionales e internacionales. La estrategia, además de cautivar a los visitantes, apuntó a consolidar nuevas oportunidades de negocio y a posicionar a la provincia como referente del turismo sensorial y vivencial en Argentina.

La experiencia sensorial: “Catamarca con los cinco sentidos”

Una de las grandes novedades fue la presentación de “Catamarca Sensorial”, una iniciativa impulsada por la Secretaría de Gestión Turística que reúne experiencias diseñadas junto a guías, emprendedores y artesanos locales.

En el auditorio CFT, Santa María presentó la propuesta Sentí Yokavil, un recorrido que invita a sumergirse en los aromas y texturas de los Valles Calchaquíes, con cultivos tradicionales de maíz capia y pimentón como protagonistas. Por su parte, Tinogasta lanzó Tierra de Sensaciones, donde los visitantes descubren el destino a través de la textura del adobe, el aroma de sus hierbas autóctonas y los sabores de su gastronomía típica.

El público pudo vivir de forma directa estas experiencias gracias a demostraciones en vivo de especias, hierbas y aromas característicos de la región. Además, se realizaron sorteos que acercaron aún más a los presentes a la riqueza cultural catamarqueña.

Degustaciones: sabores y vinos de altura

El componente gastronómico fue otro de los ejes centrales en la propuesta de Catamarca. Los municipios de Ambato, como La Puerta, El Rodeo, Las Juntas y Los Varela, llevaron a Buenos Aires recetas ancestrales que incluyeron charqui, locro de maíz, tortillas a la parrilla, membrillo y nueces confitadas. La escuela UTHGRA Catamarca también presentó platos emblemáticos como el estofado de pelones y el jigote, un guiso tradicional que sorprendió al público.

En el sector gastronómico se destacaron las preparaciones de Rosa Pastrana, de Off Road Moto Bar, con recetas elaboradas con quinoa, patay, queso de cabra y arrope de uva. Los sabores típicos se fusionaron con innovación, demostrando la diversidad de la cocina catamarqueña.

El vino tuvo un rol protagónico en el espacio “Bodegas y Vinos del Norte”. Allí, bodegas como Michango, Veralma, Kakan, Tierra de Volcanes, Acialba y Finca La Sala ofrecieron degustaciones de varietales que forman parte de experiencias de enoturismo en Santa María, Tinogasta y la Capital. Los visitantes también pudieron disfrutar de cócteles innovadores, como la sangría catucha en versiones blanca y tinta, elaborados por la bartender Luciana Ponce de León con vinos locales.

El rol del sector privado en la promoción de Catamarca

Más allá de la propuesta sensorial y gastronómica, el stand de Catamarca en FIT 2025 contó con una amplia representación de prestadores turísticos privados, que destacaron el interés generado tanto en el público general como en los operadores internacionales.

Agencias como Jumeal Viajes, Noralí Aventura, Puna Travel, Huayra Mosoq, Pachita Viajes, Famayfil, Catamarca Aventura y Kullay Viajes, junto a la Asociación de Hoteles, Bares, Confiterías y Restaurantes de Catamarca, participaron de rondas de negocios gestionadas por la Secretaría de Gestión Turística.

Según Ariel Herrera, de la agencia Huayra Mosoq, el encuentro permitió concretar ventas vinculadas a los productos de la Ruta 40, mientras que Vanesa Sutera, de Noralí Aventura, subrayó el interés de operadores de Colombia, Ecuador, Brasil y Perú, además de agencias argentinas. “Nunca imaginamos tanta demanda. Participar de las rondas fue una experiencia muy enriquecedora”, destacó.

La presencia de prestadores y la articulación con organismos provinciales reflejaron una estrategia de trabajo conjunto que busca expandir el mercado turístico de Catamarca, potenciando la generación de empleo y el desarrollo local.

Nuevas propuestas: telar y astroturismo

En paralelo, Catamarca también promocionó productos que refuerzan su identidad cultural y natural. La Ruta del Telar, presentada por Mariana Arenas, destacó la tradición textil del oeste provincial, mientras que el Astroturismo fue eje de una presentación que incluyó observatorios y la app “Astrolink”. Además, se proyectó un adelanto de la película documental “Víctor, el cerrajero de las estrellas”, filmada en el Campo de Piedra Pómez, para visibilizar la riqueza astronómica del destino.

Con esta diversidad de propuestas, Catamarca dejó en claro que su apuesta es integral: une cultura, naturaleza y producción local en experiencias que conectan con la identidad profunda de la provincia.