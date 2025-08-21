Castor extiende su temporada de esquí hasta octubre con nieve de calidad

La temporada invernal en Tierra del Fuego todavía no termina. Gracias a las abundantes nevadas, temperaturas estables y la infraestructura de primer nivel, Cerro Castor anunció que mantendrá su temporada de esquí hasta el 5 de octubre. La decisión llega en un contexto de alta afluencia de turistas nacionales e internacionales que disfrutaron de uno de los inviernos más favorables de los últimos años.

Con un inicio de temporada el pasado 27 de junio, el centro de esquí más austral del mundo reafirma su posición como referente del turismo de invierno en Sudamérica. La combinación de nieve natural, un moderno sistema de fabricación artificial y la propuesta integral de servicios le permite ofrecer una experiencia completa, desde la cumbre hasta la base de la montaña.

Condiciones inmejorables en la montaña

Durante los últimos meses, el cerro registró niveles de nieve por encima del promedio histórico. Esto, sumado al funcionamiento de los cañones de nieve artificial, garantiza pistas en excelente estado durante toda la jornada. Esquiadores y snowboarders de todos los niveles pueden disfrutar de descensos seguros y entretenidos, con el respaldo de una infraestructura preparada para sostener la demanda.

El gerente general de Cerro Castor, Ricardo Peretó, destacó: “Esta ha sido una temporada excepcional. Las condiciones climáticas nos acompañaron desde el inicio y ahora podemos extender la apertura hasta octubre. Esto refleja nuestro compromiso con la calidad del servicio, la inversión en infraestructura y la consolidación de Ushuaia como destino líder de nieve en Sudamérica”.

Además de sus pistas, Cerro Castor se consolidó esta temporada como un complejo integral de invierno. Los visitantes tuvieron acceso a una agenda de eventos deportivos y culturales, propuestas gastronómicas y actividades familiares que completan la oferta turística. La extensión de la temporada permitirá que más viajeros disfruten de este entorno natural único con servicios de alta calidad.

Promociones para la semana de extensión

Para acompañar el anuncio, el centro de esquí lanzó el Pack Castor, un beneficio especial disponible del 29 de septiembre al 5 de octubre. Este paquete incluye pases y equipos de esquí con un 20 % de descuento para compras realizadas entre el 21 y el 25 de agosto de 2025. La propuesta busca incentivar la llegada de más esquiadores durante las últimas semanas de operación.

Los clientes pueden adquirir pases diarios o de temporada a través de la web oficial www.cerrocastor.com, donde también encontrarán información sobre clases, alquiler de equipos, alojamiento en Castor Ski Lodge y condiciones actualizadas de nieve.

Una de las ventajas para quienes planifiquen su visita es la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés con tarjetas Visa y MasterCard. La financiación está disponible para pases, alquiler de equipos y clases contratadas a través de la plataforma online, facilitando la organización del viaje para turistas de todo el país.