Beneficios y promociones para vivir el verano con estilo cordobés

El verano 2026 promete ser una de las temporadas más convocantes para Córdoba. Con una oferta turística diversa, más de 400 eventos programados y una política activa de incentivos al consumo, la provincia busca consolidarse como uno de los destinos preferidos del país. Para lograrlo, el Gobierno de Córdoba presentó un amplio paquete de promociones y beneficios que permitirán a los viajeros disfrutar de unas vacaciones accesibles y con múltiples opciones.

El anuncio se realizó en el Parque del Chateau, con la presencia del gobernador Martín Llaryora y el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, quienes destacaron la articulación público-privada como motor del desarrollo turístico. Durante el encuentro, el Banco de Córdoba (BANCOR) presentó su propuesta de financiamiento con la Tarjeta Cordobesa, una herramienta clave para facilitar el acceso a los principales servicios turísticos durante toda la temporada.

Promociones con Tarjeta Cordobesa para el verano

Entre el 1 de diciembre de 2025 y el 31 de marzo de 2026, los usuarios de Tarjeta Cordobesa —en sus versiones Visa y Mastercard— podrán acceder a una serie de beneficios exclusivos en distintos rubros turísticos y de consumo:

Hotelería y cabañas: hasta 12 cuotas sin interés en establecimientos adheridos.

Espectáculos, festivales, teatros y parques recreativos: hasta 6 cuotas sin interés.

Gastronomía y productos regionales: 20 % de descuento los viernes y sábados, con tope de reintegro de $10.000.

Supermercados: posibilidad de comprar en 4 cuotas sin interés.

Estas promociones buscan estimular el movimiento interno, apoyar al sector privado y garantizar que tanto turistas como residentes puedan disfrutar del verano cordobés sin desequilibrar su presupuesto.

Un “verano fácil para todos”

El lema elegido por la provincia, “Un verano fácil para todos”, resume el espíritu de esta iniciativa. Además de los beneficios financieros, la Agencia Córdoba Turismo destacó el crecimiento de la infraestructura provincial, con mejoras en rutas y conectividad aérea, nuevas experiencias como la Ruta del Motorhome y obras de puesta en valor en destinos icónicos como el Camino de Brochero.

El evento de lanzamiento reunió a autoridades provinciales, intendentes, empresarios del sector hotelero y gastronómico, y referentes culturales. Allí se presentó también la agenda completa de actividades para la temporada: más de 200 celebraciones locales, festivales tradicionales y propuestas pensadas para diferentes perfiles de visitantes, desde escapadas de fin de semana hasta circuitos de turismo religioso, aventura o gastronómico.

Impulso a la economía turística regional

La alianza entre BANCOR y la Agencia Córdoba Turismo busca fortalecer el entramado económico que sostiene a la industria turística provincial. El financiamiento en cuotas, los descuentos y las promociones en productos regionales no solo benefician al visitante, sino que también impulsan la actividad de pequeños y medianos emprendedores, fortaleciendo las economías locales.

De este modo, Córdoba se prepara para recibir a miles de turistas con una propuesta que combina accesibilidad, calidad y diversidad. La estrategia del gobierno provincial apunta a consolidar el destino como un referente nacional de turismo inclusivo, con beneficios concretos y una temporada diseñada para que todos puedan disfrutar del verano 2026 al máximo.