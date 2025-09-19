A qué destinos se puede viajar con la nueva promoción de Aerolíneas Argentinas

Aerolíneas Argentinas lanza una promoción especialmente atractiva que permite a los viajeros acceder a un 10 % de descuento en vuelos nacionales sin límite de fecha de viaje. Esto significa que, aparte de obtener tarifas más accesibles, quienes compren durante el período de la oferta pueden planificar escapadas o vacaciones para cualquier momento del año, incluso temporadas altas.

Con esta acción, la aerolínea se posiciona como motor del turismo interno, invitando a explorar provincias con paisajes, historia y tradiciones diversas. A continuación, un recorrido por destinos a los cuales se puede volar con la promoción de Aerolíneas Argentinas, y qué actividades oficiales conviene aprovechar en cada lugar.

Destinos con Aerolíneas Argentinas y qué hacer

Jujuy con Aerolíneas Argentinas

En Jujuy se despliega una geografía impresionante que va desde la Quebrada de Humahuaca, Patrimonio de la Humanidad, hasta parajes altiplánicos como Hornocal o las Salinas Grandes. La Oficina de Turismo de Jujuy informa que paseos como Tilcara, Purmamarca y Humahuaca incluyen ferias artesanales, miradores naturales, cerros de colores y experiencias culturales andinas.

Salta con Aerolíneas Argentinas

Salta ofrece todo un abanico de experiencias: desde capital colonial con su casco histórico, museos —como el Museo de Arqueología de Alta Montaña—, pasando por bodegas en Cafayate, la Quebrada de las Conchas, hasta pueblos como Cachi. Aerolíneas Argentinas facilita el acceso a esa diversidad de paisajes, gastronomía regional y rutas escénicas en altura.

Bariloche con Aerolíneas Argentinas

San Carlos de Bariloche, en Río Negro, es destino ideal para quienes buscan naturaleza, cerros, lagos y actividades al aire libre. Según Turismo Bariloche, se puede disfrutar del lago Nahuel Huapi, circuitos de montaña, esquí en temporada, senderismo y gastronomía típica patagónica.

La Rioja con Aerolíneas Argentinas

La Rioja conjuga paisaje, cultura y aventura. Según la Secretaría de Turismo de La Rioja, entre las imperdibles se cuentan la Ruta del Vino Riojano, el Bus Turístico en Chilecito y Famatina, actividades en la Costa Riojana, astroturismo, naturaleza serrana, bodegas, artesanías.

Iguazú con Aerolíneas Argentinas

El Parque Nacional Iguazú es uno de los grandes atractivos naturales del país. Caminatas por circuitos superiores e inferiores, el famoso mirador de la Garganta del Diablo accesible en tren del parque, y la diversidad biológica de la selva misionera lo convierten en destino imperdible. La web oficial de Misiones Turismo detalla tarifas diferenciadas según categoría (residentes nacionales, provinciales) para el acceso a las áreas protegidas.

Neuquén con Aerolíneas Argentinas

Neuquén invita a los amantes de la montaña y los lagos. Según Turismo Neuquén, entre los atractivos oficiales se destacan San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Villa Pehuenia – Moquehue; volcanes y bosques nativos, pesca deportiva, experiencias en la nieve, rutas de lagos, gastronomía patagónica.

Ciudad de Buenos Aires con Aerolíneas Argentinas

La Capital ofrece una multiplicidad de planes urbanos: museos, arquitectura, barrios emblemáticos, espectáculos artísticos, gastronomía de alta variedad. Desde el Obelisco, la Avenida de Mayo, Recoleta, San Telmo, Palermo, etc. La oferta cultural está garantizada todo el año mediante eventos oficiales.

Córdoba con Aerolíneas Argentinas

Córdoba, tanto la ciudad capital como su interior serrano, brinda patrimonio histórico, rutas escénicas, turismo rural, estancias jesuíticas, baños de río, pueblos de montaña. Según Turismo de la Provincia de Córdoba, también se pueden recorrer Caminos del Vino, senderismo, festivales culturales, gastronomía tradicional.

Catamarca con Aerolíneas Argentinas

San Fernando del Valle de Catamarca y su entorno suman naturaleza y tradición. Entre los atractivos de Catamarca Capital están el Dique El Jumeal, la Cruz del Norte, la Virgen del Valle, museos como el Caravati y el Poncho, Paseos y excursiones, kayak, tirolesa. Asimismo, rutas que atraviesan la Puna, el paisaje punzante de Fiambalá con sus termas, dunas, el campo de piedra pómez, etc.

Santa Fe con Aerolíneas Argentinas

La provincia de Santa Fe ofrece naturaleza ligada al Paraná, historia, ríos, rutas culturales. La página oficial de turismo propone visitar las islas del río Paraná, hacer safaris fotográficos, kayak, senderismo en selvas de galería, también museos, parques, ciudades como Rosario, comidas típicas de río. sa

Qué tener en cuenta al aprovechar la promoción de Aerolíneas Argentinas