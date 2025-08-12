Córdoba impulsa Turismo en Acción 2025 con gastronomía y capacitación

Córdoba se prepara para recibir la cuarta edición de Turismo en Acción, la feria provincial de destinos turísticos que se ha convertido en un punto de encuentro clave para profesionales, municipios y empresas del sector. Con una propuesta que combina capacitaciones, workshops, concursos y presentaciones, el evento busca dinamizar la actividad y proyectar la Córdoba turística del futuro.

Este año, la feria reunirá a representantes públicos y privados en un espacio pensado para la generación de oportunidades y el intercambio de ideas. Agencias de viajes, alojamientos, establecimientos gastronómicos y prestadores de servicios se sumarán a municipios y comunas de toda la provincia para mostrar su diversidad de propuestas y fortalecer la cadena de valor turística.

Un compromiso político y estratégico con el turismo

Durante la presentación oficial, el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, destacó que esta nueva edición es una decisión estratégica: “No vamos a aflojar en este contexto complejo. Córdoba tiene una agenda turística que no se detiene, y esto es un esfuerzo económico y organizativo para sostener y hacer crecer al sector”.

En la conferencia también participaron Gustavo Peralta, presidente de la Cámara de Turismo de Córdoba; y Alejandro Moroni, secretario de la Asociación Hotelera y Gastronómica de Córdoba. Los referentes coincidieron en que la feria es una oportunidad para afianzar vínculos, innovar y sumar herramientas de gestión y promoción.

Actividades destacadas de la feria

Turismo en Acción 2025 ofrecerá una amplia agenda de actividades:

Capacitaciones y workshops para profesionales y emprendedores turísticos.

Presentaciones de destinos por parte de municipios y comunas de toda la provincia.

Espacios de networking para generar alianzas estratégicas.

Uno de los grandes atractivos será la presencia de Córdoba Cocina 2025, un concurso gastronómico avalado por FEHGRA que funciona como instancia clasificatoria para el Torneo Federal de Chefs.

Córdoba Cocina 2025: competencia de alto nivel

Seis equipos integrados por chefs y ayudantes representarán a reconocidos establecimientos: Astor, Cartof, San Leonardo, Boden, Tressen y Crabs. Cocinarán en vivo ante el público, poniendo a prueba su creatividad, técnica y manejo de productos regionales.

La inclusión de esta competencia implicó sumar infraestructura a la feria, permitiendo que los asistentes disfruten de un espectáculo culinario en simultáneo con las demás actividades.

Fecha, lugar e inscripciones

La feria abrirá sus puertas el jueves 21 de agosto de 2025 a partir de las 9:00 horas con el proceso de acreditaciones, seguido por el inicio de la programación oficial.

Las inscripciones ya están disponibles a través del portal oficial del evento: Formulario de acreditación – Turismo en Acción 2025

Con un enfoque integral que abarca desde la gastronomía hasta la capacitación profesional, Turismo en Acción se consolida como un motor para la promoción y el fortalecimiento del sector. La combinación de actores públicos, privados y comunitarios demuestra que Córdoba apuesta por una visión de largo plazo, en la que la innovación y la colaboración son claves para seguir creciendo en un escenario competitivo.

En su cuarta edición, la feria no solo exhibe destinos y productos, sino que refuerza el mensaje de que el turismo cordobés está dispuesto a liderar con creatividad, esfuerzo y una agenda que no se detiene.