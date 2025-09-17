Un nuevo marco para la revocación contractual y baja de servicios digitales.

La Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial ha emitido la Disposición 954/2025, publicada en el Boletín Oficial el 4 de septiembre de 2025, estableciendo un régimen reforzado para la protección de los derechos de los consumidores en el ámbito de las contrataciones a distancia y los servicios digitales.

Esta normativa, que se enmarca en las Directrices de Naciones Unidas para la Protección del Consumidor, busca promover buenas prácticas comerciales y tiene su fundamento en la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, especialmente sus artículos 10 ter y 34, así como en los artículos 1110 y 1116 del Código Civil y Comercial de la Nación, del que este año se cumplen 10 años de vigencia.

Uno de los pilares de la nueva disposición, es la implementación obligatoria del "Botón de Arrepentimiento" y el "Botón de Baja de Servicio" en todos los sitios web y canales digitales de los proveedores. Estos botones deben ser visibles desde el primer acceso y no pueden exigir la creación de un registro ni la realización de trámites adicionales para su ejercicio. El "Botón de Arrepentimiento" es aplicable a bienes y servicios contratados a distancia para consumo personal, excluyendo aquellos que se incorporen a procesos productivos o para reventa. Por su parte, el "Botón de Baja de Servicio" sigue una lógica similar y también se aplica a servicios contratados por medios digitales.

La Disposición 954/2025 también impone plazos perentorios y obligaciones claras para los proveedores. Tras la solicitud de revocación o baja, el proveedor debe informar un código de gestión y adoptar las medidas necesarias para efectivizarla en un plazo de 24 horas. Asimismo, se establece un horario mínimo de atención al consumidor de ocho horas diarias en días hábiles, debiendo informarse claramente el canal de contacto y el área responsable.

Es importante señalar que la normativa contempla exenciones específicas al derecho de arrepentimiento, tales como productos perecederos, servicios ya utilizados, y contratos con fines de reventa o producción, además de los supuestos previstos en el artículo 1116 del Código Civil y Comercial de la Nación.

Un aspecto relevante para el sector turístico es la modalidad especial establecida en el artículo 2 inciso c) para el ejercicio del derecho de arrepentimiento en contrataciones con fecha determinada. Esto incluye locaciones hoteleras o de inmuebles, alquiler de automóviles, contratación de excursiones y medios de transporte de media y larga distancia (terrestre). Para estas contrataciones, el consumidor debe ejercer el derecho de arrepentimiento dentro de los 10 días corridos desde la contratación Y, además, con al menos 24 horas de antelación a la fecha de inicio del servicio turístico.

Cabe destacar que el Decreto 809/2024 aborda el derecho de arrepentimiento en materia de transporte aerocomercial, complementando esta disposición. La norma entró en vigor el mismo día de su publicación, el 4 de septiembre de 2025. No obstante, los proveedores disponen de un plazo de 60 días corridos desde esa fecha para adecuar sus sitios web y canales digitales a las nuevas exigencias.