Estar cerca de nuestras agencias siempre

En Coris Asistencia al Viajero tenemos la convicción de que las relaciones sólidas se construyen con presencia, escucha y trabajo en conjunto. El canal agencias es, desde siempre, el motor que impulsa nuestro crecimiento y el puente que nos conecta con miles de viajeros en todo el país.

Esa cercanía se refleja en cada acción que emprendemos. Un ejemplo reciente es la apertura de nuestra nueva oficina en el centro de Córdoba, un espacio que ya está siendo utilizado para capacitaciones y encuentros con agencias de viaje. Diseñado para grupos reducidos, nos permite ofrecer instancias de formación más personalizadas, fortaleciendo la relación y potenciando el intercambio.

Esperamos que esta nueva oficina se convierta en un punto de encuentro clave donde podamos seguir fortaleciendo nuestra relación con las agencias y ofrecerles el mejor soporte posible. La ubicación céntrica no solo facilita el acceso, sino que también refuerza nuestro compromiso de estar cerca de nuestros colaboradores, brindando un entorno ideal para el aprendizaje y el crecimiento profesional.

Pero este no es el único camino que transitamos. La cercanía con el canal se vive también a través de visitas a agencias, capacitaciones en diferentes provincias y la presencia en eventos del sector. Entre las acciones más recientes, participamos del Business Travel Day de AEVYT en Mar del Plata, que reunió a agencias locales y de ciudades como Necochea y Tandil, y realizamos capacitaciones en Mendoza, La Plata y otros puntos estratégicos del país.

En Coris seguimos impulsando espacios de encuentro y formación, porque

creemos que cada capacitación, cada charla y cada visita es una oportunidad

para crecer juntos y brindar el mejor servicio a los viajeros que confían en

nosotros.