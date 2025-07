Por Marcelo Frontale

Director de Mensajero Turístico

“Argentina no es cara, es valiosa”. La frase del actual del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, resuena en un momento donde la actividad enfrenta uno de sus mayores desafíos: defender el valor por sobre el precio, la experiencia por sobre la inmediatez, y el conocimiento por sobre la oferta masiva. Durante décadas, quienes formamos parte del sector entendimos que el diferencial de un producto turístico no se encontraba solo en el destino o en la tarifa, sino en la capacidad de crear propuestas pensadas y diseñadas para el tipo de viajero que las iba a disfrutar. Hoy, sin embargo, asistimos a un fenómeno global que ha llegado también a nuestra industria: comprar al estilo Shein, es decir, solo porque es barato y después vemos cómo sale.

Así como en el mundo de la moda, esa plataforma representa el consumo veloz, económico y desechable, en el turismo también han proliferado las ofertas relámpago, los paquetes sin un propósito y las experiencias “prefabricadas” para un público que, muchas veces, se ve obligado a elegir por precio y no por calidad. La crisis económica a nivel global, la pérdida del poder adquisitivo y la incertidumbre hacen que muchos viajeros opten por lo inmediato y accesible, aunque eso implique resignar el valor agregado que da un producto pensado desde el conocimiento profundo del destino, la logística y la atención personalizada. Sin embargo, frente a esa tendencia hay otra que vuelve a ganar terreno: la revalorización del saber. Agencias, operadores, guías y profesionales del sector están recuperando un rol central que había sido puesto en duda durante el auge del autoservicio digital. La figura del agente de viajes como asesor vuelve a tener peso, no solo por su capacidad de encontrar la mejor tarifa, sino por la tranquilidad, la seguridad y la experiencia que puede brindar.

El pasajero argentino —como el internacional— está empezando a buscar más que un viaje: quiere una experiencia. Pero no cualquiera: quiere una que sea auténtica, alineada con sus intereses, con un diseño a medida y con un acompañamiento que no se consigue en un clic. Y eso no lo garantiza una plataforma de venta masiva, sino un profesional formado.

Ante esta realidad, se atraviesa la duda de ¿cómo sostener la calidad cuando las condiciones económicas empujan hacia la simplificación? ¿Cómo seguir apostando por productos de calidad cuando el bolsillo aprieta y la competencia desleal arrastra hacia la baja? Esa es la gran encrucijada del presente.

