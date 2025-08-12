El derecho a descubrir la verdadera Libertad

En un mundo que avanza hacia la equidad, el turismo accesible emerge como una herramienta poderosa para garantizar el bienestar de las personas con discapacidad. No se trata solo de adaptar infraestructuras o cumplir normativas: hablamos de transformar experiencias, abrir horizontes y reconocer el derecho de todas las personas a disfrutar del ocio, la cultura y el turismo.

Para muchas personas, viajar es sinónimo de libertad. Pero para millones con discapacidad, esa libertad está condicionada por diferentes barreras que van desde la falta de recursos económicos a la falta de accesibilidad.

¿Qué ocurre cuando el deseo de conocer el mar, disfrutar de una ciudad histórica o una reserva natural se ve frustrado por la falta de accesibilidad? Las personas con discapacidad y su entorno terminan viajando donde pueden y no donde quieren.

La cantidad de barreras que se les presentan son infinitas. Podríamos enumerar algunas como ejemplo: la falta de servicios turísticos accesibles (¿Cuántas agencias de viajes venden turismo accesible?), el transporte que no responde a las necesidades de esta gran diversidad, hoteles con poca oferta de habitaciones adaptadas, falta de profesionalización en los recursos humanos para la correcta atención de esta demanda y ni hablar de esas miradas, poco empáticas, que observan cada movimiento de las personas con discapacidad y que excluyen.

¿Nuestros destinos turísticos están realmente preparados para desarrollar el turismo accesible? La realidad es que no, en su gran mayoría. Pensemos cuántos destinos turísticos desarrollan políticas turísticas inclusivas. Si las personas con discapacidad y su entorno viven siendo discriminadas en sus propios lugares de residencia. ¿Qué pueden esperar de un destino anfitrión? Seguramente lo mismo que en su propia casa. La accesibilidad debe ser transversal, integrada en políticas públicas, planes de desarrollo turístico y estrategias de sostenibilidad para poder desarrollar una ciudad inclusiva.

Y así, el turismo accesible nace de una convicción profunda: todas las personas tienen derecho a descubrir el mundo, pero primero deberían poder disfrutar de su propia “casa” la ciudad donde viven y conviven.

Soñar con un viaje no debería ser una utopía. Vivir dignamente, compartiendo experiencias turísticas con su entorno no debería ser una posibilidad para pocos. Por ello, el turismo accesible se presenta como una oportunidad de crecer como sociedad, donde la accesibilidad sea reconocida como un valor para todas las personas. Y donde las personas con discapacidad, no sean simples espectadores limitados y sujetos pasivos de la actividad, sino que puedan participar con igualdad de oportunidades y siendo protagonistas plenos de la experiencia. De esta manera comenzaremos a entender que el turismo democratiza el bienestar de todas las comunidades.

Pero para que todo esto ocurra, las personas con discapacidad y su entorno tienen que primero tener la posibilidad de viajar. Sin recursos económicos es imposible poder pensar en una escapada. Hoy Argentina está viviendo una situación crítica en materia de discapacidad, está en emergencia. Un gran porcentaje de este gran colectivo (más de 5 millones de personas) viven en extrema vulnerabilidad económica, social y ambiental. Se estima que el 80 % de las personas con discapacidad que pueden y desean trabajar, no consiguen empleo.

Por ello, el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad, por parte del gobierno Nacional, impacta de forma negativa en el turismo en general y el turismo accesible en particular. Si las personas con discapacidad y/o sus familias deben destinar más recursos económicos para garantizar la educación, priorizar la salud, la compra de medicamentos y pagar por las terapias (obligaciones que debe garantizar el Estado) es lógico que el consumo de sus ingresos, van a estar destinados exclusivamente a estas necesidades básicas y no al ocio, la recreación y el turismo.

La plena inclusión de las personas con discapacidad la debe garantizar el Estado. A esta premisa la establece, entre otras normas, la Ley Nacional 23.378 – Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y que además tiene jerarquía Constitucional. Es el Estado quien debe garantizar la plena participación de las personas con discapacidad a las actividades turísticas, recreativas, deportivas y culturales (artículo 30 de la ley) y sin recursos es imposible que vivan dignamente y participen en total libertad.

Que las personas con discapacidad puedan hacer turismo, nos brinda la posibilidad de crecer como sociedad, realizando un cambio de mirada y apuntando a una perspectiva más diversa, viéndolas como sujetos de derechos, potenciales consumidores turísticos y partícipes activos en nuestras comunidades. Que las personas con discapacidad puedan hacer turismo libre de barreras, logra de forma definitiva, la transformación del modelo médico hacia uno de inclusión social.

Bienestar que se construye en movimiento

Viajar no es solo desplazarse. Es encontrarse, aprender, descansar, emocionarse. Para una persona con discapacidad, un viaje accesible puede significar mucho más que unas vacaciones: puede ser la primera vez que se sienta verdaderamente incluida, escuchada y respetada.

Es en esos momentos —al recorrer una ciudad sin obstáculos, al participar en una actividad adaptada, al hospedarse en un lugar que entiende sus necesidades— en los que el bienestar se vuelve tangible y la inclusión deja de ser discurso y se convierte en vivencia.

Hoy en día, en el mundo hay destinos turísticos que abrazan la diversidad, lugares que entienden que la accesibilidad no es sólo una mejora técnica, sino una filosofía, una forma de pensar los destinos turísticos para que puedan disfrutar todos. Destinos que diseñan sus espacios pensando en toda la cadena de valor, desde el inicio. Que capacitan a las personas con perspectiva de turismo accesible, para recibir a esta gran diversidad turística con empatía. Que generan consensos con las organizaciones de personas con discapacidad, con los diferentes actores del sector turístico antes de tomar decisiones. Que desarrollan una planificación a largo plazo bajo un modelo de inclusión. El desarrollo del Turismo debe ser más social, pero sin olvidar que es una actividad económica que provoca amplios beneficios para las comunidades.

La mirada de ONU Turismo para el Turismo Accesible

Si bien ONU Turismo no proporciona un número exacto de cuántas personas con discapacidad están viajando activamente cada año, sí subraya un gran potencial de mercado en distintas regiones. Desde el organismo enfatizan sobre la importancia de promover la accesibilidad bajo una mirada social de inclusión, como así también desde el punto de vista económico, entendiendo que el turismo accesible genera un alto impacto positivo en la economía de los destinos que lo desarrollan.

Según datos oficiales publicados por la ONU Turismo:

A nivel mundial, 1300 millones de personas tienen una discapacidad.

En los próximos años, 1 de cada 6 personas tendrá la edad de 60 años o más (parte de la demanda del turismo accesible).

Los viajeros con discapacidad suelen viajar acompañados por 2 o 3 personas (multicliente).

Se estima que, dentro de la Unión Europea, más del 70% de los 80 millones de personas con discapacidad cuentan con capacidad económica para viajar y disfrutar del turismo.

En Asia y el Pacífico, el mercado potencial es de 690 millones de personas, mientras que en América Latina y el Caribe, esta asciende a 85 millones.

Esos destinos que proporcionan accesibilidad en su diseño, no solo son más justos, sino que son más humanos. Porque cuando un entorno está pensado para la diversidad, todos ganamos. Familias con niños pequeños, personas mayores, viajeros con lesiones temporales, personas con discapacidad. En definitiva, todos se benefician de un turismo que no excluye.

Transformemos el sector turístico en un espacio de oportunidades. Para que las personas con discapacidad y su entorno puedan viajar felizmente a donde deseen y no sólo a donde se lo permite el entorno.

¡Empecemos este viaje!

