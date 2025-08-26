En un mundo donde en 1 de cada 3 países ser LGBTQ+ todavía es criminalizado, y donde resurgen discursos hostiles que retroceden en cuanto a derechos que creíamos inamovibles, Argentina sigue siendo un faro para el turismo LGBTQ+. Pero esa luz no se encendió sola: es el resultado de casi dos décadas de trabajo conjunto, visión compartida y la convicción de que la diversidad es un motor de innovación, calidad y competitividad para todo el sector turístico

En 2010, con la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario, y en 2012, con la Ley de

Identidad de Género —modelo mundial y orgullo argentino—, se establecieron dos

pilares que marcaron un antes y un después. Estas leyes no solo garantizaron

derechos fundamentales a nuestra comunidad: le dieron a Argentina la legitimidad y la

fuerza para decirle al mundo, con total coherencia, que somos un destino que da la

bienvenida a todas las personas. Así nació también el sello Todes Bienvenides, compromiso visible de destinos y prestadores para generar experiencias realmente inclusivas.

Desde el kilómetro cero, la articulación entre el sector público y privado ha sido nuestra ventaja diferencial. Fuimos el primer país de América Latina en presentar oficialmente el segmento LGBTQ+ en ferias internacionales. Viajamos a mercados estratégicos, capacitamos a prestadores en cada provincia, creamos protocolos inclusivos, integramos otros ejes de diversidad y proyectamos nuestra experiencia más allá de nuestras fronteras, replicándola en Madrid y Santiago.

El presente, sin embargo, nos recuerda que los avances no son irreversibles. Así como se conquistan, deben cuidarse. No basta con haber sido pioneros: si queremos seguir liderando, necesitamos reforzar la inversión en inclusión, sostener la formación continua y renovar las alianzas que nos han permitido crecer.

En 2024, casi 600.000 turistas LGBTQ+ eligieron Argentina. Esa cifra habla de un

mercado robusto, pero también de una enorme oportunidad de consolidar nuestro

liderazgo.

El turismo LGBTQ+ no es solo un motor económico: es una declaración de valores que se traduce en reputación, fidelidad y posicionamiento internacional. A nivel global, el segmento de viajeras y viajeros LGBTQ+ representa un mercado de más de USD 350.000 millones anuales en gasto turístico y se proyecta superar los USD 600.000 millones en la próxima década. Más allá de las cifras, esto significa miles de empleos directos e indirectos generados en hoteles, aerolíneas, agencias, gastronomía, cultura y entretenimiento. Hablar de turismo LGBTQ+ es hablar de competitividad, innovación y de una de las audiencias más influyentes en la creación de valor para destinos y empresas.

En este camino, Gnetwork360 ha sido y sigue siendo un punto de encuentro esencial: más de 20 países representados, más de 20.000 asistentes, 18 años consecutivos construyendo una red de líderes, empresas y destinos que entienden que la diversidad no es una tendencia, sino un pilar del futuro del turismo. Su expansión a Madrid y Santiago demuestra que el modelo argentino tiene mucho que aportar al mundo.

La historia ya demostró que Argentina sabe liderar. El desafío ahora es no conformarse con haber llegado primero, sino con seguir marcando el camino, juntos, cuidando nuestros logros y aprovechando esta oportunidad histórica para construir un turismo que incluya, inspire y beneficie a todxs.

Y no hay mejor lugar para seguir impulsando ese diálogo que Gnetwork360. Estamos a muy pocas horas de comenzar la 22.ª edición en el Hilton Buenos Aires, y será una oportunidad única para escuchar a las y los mejores conferencistas, y conocer a los

destinos y empresas para quienes la equidad y la inclusión están en su ADN. Nos

vemos del 27 al 29 de agosto, para seguir escribiendo esta historia, juntos.

Registro Sin Cargo: https://gnetwork360.eventbrite.com/