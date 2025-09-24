Aeropuertos accesibles: la primera puerta a un turismo verdaderamente inclusivo

Viajar es mucho más que trasladarse de un lugar a otro: es un derecho, una experiencia que conecta culturas, personas y sueños. Sin embargo, para millones de personas con discapacidad y su entorno es todo un desafío. La experiencia de viajar comienza con la planificación, la comunicación y fundamentalmente con el transporte que conecta el lugar de residencia con el destino turístico elegido.

La accesibilidad en los aeropuertos constituye, entonces, un componente estratégico para el desarrollo de un turismo inclusivo. Garantizar que las infraestructuras aeroportuarias respondan a las necesidades de las personas con discapacidad no sólo es una obligación legal y ética, sino también un factor determinante en la calidad del servicio y en la imagen internacional de los destinos.

Los aeropuertos son la primera puerta de entrada a cualquier destino turístico. Allí comienza la experiencia real del viajero y, en muchos casos, también allí puede terminar abruptamente si no se garantizan condiciones adecuadas de accesibilidad. Rampas, señalética clara, baños adaptados, servicios de asistencia, capacitación al personal, espacios de espera accesibles y procedimientos inclusivos son aspectos que determinan si una persona puede viajar con autonomía y dignidad.

La accesibilidad no debe ser vista como un favor ni como un servicio extra, sino como un estándar de calidad y un compromiso con los derechos humanos. Un aeropuerto accesible no beneficia únicamente a las personas con discapacidad, sino también a personas mayores, familias con niños, viajeros con movilidad reducida temporal o cualquier persona que, en algún momento, requiera apoyos.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) de Naciones Unidas establecen lineamientos claros en esta materia. No obstante, su efectiva aplicación requiere voluntad política, inversión en infraestructura y un cambio cultural dentro de la gestión aeroportuaria.

Por su parte, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) ha subrayado que la accesibilidad no debe considerarse un servicio diferenciado, sino parte esencial de la experiencia de viaje. Sus directrices operativas recomiendan a las aerolíneas y aeropuertos implementar protocolos estandarizados de asistencia, comunicación clara y capacitación permanente del personal.

Incorporar los lineamientos internacionales en materia de infraestructura, servicios y gestión es avanzar hacia un modelo de turismo donde viajar deje de ser un privilegio para algunos y se consolide como un derecho para todos.

La accesibilidad aeroportuaria debe entenderse como una inversión en equidad, calidad y sostenibilidad.

Situación actual de accesibilidad en Aeropuertos Argentina

En Aeropuertos Argentina, la accesibilidad forma parte de uno de los pilares estratégicos de la compañía desde 2023. Con anterioridad a esa fecha, se comenzó a transitar un camino de cambio cultural y de sensibilización de la temática por medio de charlas, encuentros, capacitaciones y el desarrollo de algunas iniciativas aisladas en ciertos aeropuertos. Podemos hacer una línea de tiempo para entender:

2017 – charlas a comunidad aeroportuaria y empleados sobre Lengua de Señas (SEA Argentina) y sobre Síndrome de Down (ASDRA)

2018 – se comienza a trabajar en un protocolo de atención a pasajeros enmarcados dentro del espectro autista en Ezeiza.

2018 /2019 – junto a organizaciones de personas con discapacidad, se comienza a hacer recorridas de diagnóstico por diferentes aeropuertos (Bariloche, Córdoba, Mendoza).

2019 – Se genera un espacio de accesibilidad en la escuela de Experiencia del Cliente en su plataforma de aprendizaje online “Mi Aprendizaje”. El espacio de Accesibilidad consta de módulos de: Introducción a la Discapacidad, Qué es Accesibilidad, Tipos de Discapacidades, Condición del Espectro Autista, Comunicación con Personas Sordas. La asistencia a estos módulos online es mandatoria para los ingresos de personal de los equipos de Experiencia del Cliente.

Se realiza la primera capacitación sobre Diseño Universal y Accesibilidad en la infraestructura, para los equipos de la Dirección de Infraestructura de todo el país.

2021 – Aeroparque adopta el protocolo para pasajeros enmarcados dentro del espectro autista.

2022 – Los 35 aeropuertos de la concesión adoptan el protocolo de atención a pasajeros enmarcados dentro del espectro autista. Hoy ese protocolo se llama “Amo Viajar”.

2023 – La compañía incorpora la accesibilidad dentro de su estrategia corporativa y arma un equipo interno multidisciplinario para llevar adelante la meta corporativa relacionada: Contar con 35 aeropuertos y 6 terminales de carga accesibles a 2028. Esto implica establecer un plan de acción de obras de adecuación en terminales.

-Se forma la Misión de Accesibilidad, formada por personas de Sostenibilidad, Experiencia de Cliente y BP de Infraestructura de las distintas unidades de negocio. La Misión contrata a una empresa experta en Accesibilidad como asesores (Wittison Smart Accesibility) para seguimiento de proyectos y asesoramiento en general.

-La Misión establece que cada terminal (aeropuerto o carga) que haya pasado por obra de adecuación, deberán ser certificadas en Accesibilidad por un tercero (ALPI) y aquellas internacionales también por ACI (Airport Council International).

-Para poder llevar adelante el plan de adecuaciones y que la misma información llegue a los equipos de Infraestructura y Mantenimiento de todo el país, el equipo de la Misión elaboró un Manual de Accesibilidad de uso interno, que contiene los estándares y lineamientos a contemplar en los proyectos.

A la fecha, Aeropuertos Argentina cuenta con 6 terminales aeroportuarias certificadas con ALPI: Mendoza, Ezeiza, Jujuy, Santa Rosa, Córdoba y Mar del Plata. 2 de ellas (Mendoza y Ezeiza) también certificadas por ACI Nivel 1.

2024 - Las tareas que ejercía la Misión pasan al negocio, esto implica que las áreas involucradas en temas de accesibilidad deben coordinar los trabajos de tal forma de cumplir con los objetivos de accesibilidad. De la misma forma todas aquellas que en algún momento deban prestar servicio (Marketing digital, por ejemplo, para asegurar la accesibilidad web) ya que accesibilidad es, desde 2023, parte de los objetivos corporativos de la compañía.

2025 - Se aprueba y se publica la Política de Accesibilidad corporativa en el sistema normativo de la compañía. Se continúa avanzando en los objetivos de accesibilidad.

Se inaugura el Espacio “Amo Viajar” en EZEIZA, pensado para personas enmarcadas dentro del espectro autista.

Se establece una alianza estratégica con la Fundación Red de Turismo Accesible en la que se establecen diferentes acciones, entre ellas un trabajo articulado de investigación para conocer mejor a los pasajeros con discapacidad a la hora de viajar y hacer turismo.

Datos de asistencias en aeropuertos de Argentina

Según fuentes consultadas el valor referencial sobre cantidad de asistencias realizadas por las aerolíneas cada año varía entre el del 1,4 a 2% del total de pasajeros transportados. A este número se le suman los acompañantes que en líneas generales por cada persona que solicita asistencia hay 1.5 personas en promedio que viajan con estos pasajeros. El famoso multicliente conocido en el segmento del turismo accesible.

Fuentes de la empresa Aeropuertos Argentina nos contaron que en el año 2024 se realizaron 8980 asistencias en todos los aeropuertos que están bajo la órbita de la empresa (entre ellas Ezeiza, Aeroparque, Córdoba, Iguazú, Mendoza, Salta, Bariloche, Mar del Plata, Jujuy, San Juan, entre otros). De ese total, 6939 personas eran usuarias de silla de ruedas y 1964 personas poseen condición de espectro autista las que solicitaron asistencia. Los aeropuertos con mayor cantidad de asistencias son Aeroparque Jorge Newbery, Ezeiza, Córdoba, Bariloche y Mendoza. También pudimos confirmar, que año tras año, aumenta la cantidad de solicitud de asistencias en los principales aeropuertos y aerolíneas del país. Datos significativos que demuestran que cada vez hay más demanda del turismo accesible.

[Desde la Fundación Red de Turismo Accesible, a través de nuestro Observatorio de Turismo Accesible (OTA), estamos desarrollando un informe sobre la accesibilidad y la cantidad de asistencias a personas con discapacidad y/o movilidad reducida en Aeropuertos Argentina y estamos trabajando, en conjunto, en el desarrollo de un estudio de demanda para mejorar la calidad de atención de todos los pasajeros, independientemente de su condición.]

Sin duda, la mejora continua en materia de accesibilidad debe ser abordada de manera estratégica bajo un enfoque social y económico, por diferentes actores del sector público y empresas relacionadas al sector, para potenciar el desarrollo de mayor inclusión en el sector turístico de nuestro país.

Millones de personas desean viajar para cumplir sueños y no sólo resignarse a viajar donde las condiciones de accesibilidad están garantizadas. Sigamos avanzando por un Turismo para todos.

La Fundación Red Turismo Accesible estará en FIT en el Stand 1007 y darán una presentación: Turismo Deportivo Accesible Perspectiva de Discapacidad en Turismo y Deporte el sábado 27/9 a las 18 hs en el Auditorio C.